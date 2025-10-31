Legislatura: avanzan con proyectos para aliviar la crisis del campo
La comisión de Asuntos Agrarios de la Cámara de Diputados despachó una batería de expedientes para asistir a productores rurales afectados por las inundaciones que golpean al interior. Desde CARBAP advierten que la situación es “crítica” y reclaman maquinaria, financiamiento y alivio fiscal inmediato.Legislativas31 de octubre de 2025Mariana Portilla
En medio del deterioro que dejó el temporal en buena parte del territorio bonaerense, la comisión de Asuntos Agrarios, presidida por la diputada libertaria, Sabrina Sabat, aprobó un paquete de proyectos para asistir a los municipios más afectados.
Entre ellos, se destaca la iniciativa que declara la emergencia de los caminos rurales por 180 días en ocho distritos: Bolívar, Carlos Casares, 25 de Mayo, 9 de Julio, Hipólito Yrigoyen, Pehuajó, Lincoln y General Viamonte.
La medida autoriza al Poder Ejecutivo a readecuar partidas presupuestarias para garantizar el mantenimiento, recuperación y mejora de la red vial rural, vital para la producción agropecuaria y el acceso a las zonas más aisladas.
Además, el texto impulsa la creación de un Plan de Acompañamiento y Recomposición de Caminos Rurales, que contemplará la identificación de zonas críticas, las obras necesarias y la asignación de recursos humanos y materiales.
Más alivio para los productores
Durante la reunión, los legisladores también aprobaron una modificación a la Ley de emergencia y desastre agropecuario, impulsada por la diputada radical Belén Malaisi, con el fin de incluir al sector frutihortícola dentro del régimen de beneficios.
El cambio permitirá que los productores afectados en al menos un 50% de su capacidad productiva puedan acceder a prórrogas de vencimientos impositivos y al pago diferido de tasas provinciales, medidas que buscan mitigar el impacto económico en los municipios golpeados por las lluvias.
A su vez, la comisión respaldó la declaración de interés provincial para el otorgamiento de créditos del Banco Provincia, destinados a productores que sufrieron pérdidas por las inundaciones.
Campos anegados en Nueve de Julio.
Mientras tanto, el reclamo del campo se intensifica. Desde la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) advirtieron que más de 700.000 hectáreas permanecen bajo agua, especialmente en Bolívar, Carlos Casares y 9 de Julio, aunque los productores estiman que el daño real supera el millón de hectáreas.
En una carta abierta dirigida al presidente Javier Milei, la Sociedad Rural de 9 de Julio pidió auxilio urgente: “Nos estamos ahogando, necesitamos ayuda ya. No pedimos créditos blandos ni compensaciones; solo máquinas con personal y en condiciones de trabajar”, expresaron los dirigentes.
Reclamos por obras y mantenimiento
CARBAP cuestionó la paralización del Plan Maestro del Río Salado y el escaso mantenimiento de los caminos rurales, un reclamo histórico del sector. Según la entidad, los productores aportan sumas millonarias en tasas viales que “no se traducen en obras”.
El presidente de CARBAP, Ignacio Kovarsky, alertó que la situación no solo compromete la campaña agrícola, sino también la vida cotidiana de las comunidades rurales. “Los caminos rurales no son solo para sacar la producción; son para que los chicos puedan ir a la escuela, para que entre una ambulancia o una patrulla rural”, sostuvo.
Caminos rurales de General Viamonte.
Las lluvias acumuladas, que superaron los 1.000 milímetros anuales, dejaron bajo agua amplias zonas del centro-oeste bonaerense. La situación afecta directamente a la siembra de maíz y soja, cultivos que representan cerca del 15% de la producción nacional.
Con caminos intransitables y lotes anegados, muchos productores ya descartan la siembra temprana y advierten sobre un efecto dominó en toda la cadena agroindustrial. Mientras la Legislatura busca dar una respuesta institucional, el campo reclama una acción coordinada entre Provincia y Nación que incluya obras estructurales y financiamiento inmediato.
“Es momento de actuar con responsabilidad y celeridad para no agravar una situación ya crítica para miles de familias bonaerenses”, concluyó Kovarsky.
