Las elecciones legislativas nacionales de octubre marcaron un antes y un después en Olavarría. En el distrito gobernado por el camporista Maximiliano Wesner, La Libertad Avanza logró una victoria arrolladora, dejando muy atrás a la lista de Fuerza Patria, que representaba al kirchnerismo local. El resultado fue categórico: el espacio libertario se impuso en casi todas las mesas del partido, y la fuerza alineada con Cristina Fernández de Kirchner sufrió una derrota demoledora.

El mensaje de las urnas fue claro: la sociedad le dio la espalda a un gobierno municipal que prometió transformaciones y terminó "paralizando la ciudad".

Como venimos informando en GRUPOLAPROVINCIA.COM, la gestión de Wesner atraviesa una profunda crisis. Los vecinos denuncian que "no se asfaltó ni una cuadra", que las obras de cloacas están totalmente detenidas, y que la inseguridad crece sin control, con barrios que se sienten completamente abandonados.

Mientras tanto, el sector salud está al límite: sueldos bajos, hospitales sobrecargados y trabajadores municipales que recibieron un aumento “vergonzoso”, que equivale a dos docenas de empanadas. Además, denuncian que los caminos rurales están destruidos, las escuelas presentan techos rotos, falta calefacción y hay reparaciones postergadas, pese a los fondos provinciales y nacionales recibidos.

Vidrios rotos en escuelas de Olavarría.

"Olavarría está detenida en el tiempo"

Lo cierto es que Olavarría habló en las urnas, y el resultado fue un cachetazo político para La Cámpora. El intendente camporista no sólo perdió apoyo popular, sino que arrastró al kirchnerismo local a su peor derrota en años.

"Vinieron para ser mejores, pero en casi dos años nuestra ciudad, Olavarría, se está conurbanizando. Muy poca gestión, algo histórico en la ciudad es que no se le aprobó la rendición de cuentas. Tenemos una ciudad con nula gestión, donde repito, llegaron para ser mejores y comenzaron a desarmar lo que funcionaba bien. Después tenemos una Olavarría insegura. Se invirtió lo mismo en seguridad que en cultura y deportes", dijo a GRUPOLAPROVINCIA.COM Carlos Coscia, concejal de Juntos por Olavarría.



En la misma línea se expresó la edil opositora, Guillermina Amespil, quien tiempo atrás en diálogo con este medio sostuvo que al Ejecutivo local "le falta contacto con el vecino, llevarle tranquilidad y hacerse cargo de que uno es el municipio".

"El Estado percibe los impuestos para retribuir a la comunidad seguridad, educación, salud, es parte del ida y vuelta, la mínima de la relación de intercambio entre el Estado y los representados, y en este caso, a los vecinos, en el tema de seguridad, si la municipalidad no les puede dar respuesta, no les puede dar tranquilidad, ¿quién se la puede dar?", señaló.





Maximiliano Wesner, intendente de Olavarría.

Sueldo municipal “de dos docenas de empanadas” y trabajadores al límite

El conflicto salarial entre los trabajadores municipales de Olavarría y el intendente Maximiliano Wesner alcanzó niveles insólitos en octubre de 2024. En aquel entonces, en diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM, el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales, José Salvador Stuppia, había denunciado que el aumento decretado por el jefe comunal apenas cubría "el costo de dos docenas de empanadas”.

Según explicó, la gestión de Wesner redujo en ocho puntos la participación de los trabajadores dentro del presupuesto municipal, lo que generó salarios de indigencia. “Nunca se había visto algo así en Olavarría y llama poderosamente la atención que el gobierno local no reflexione y siga adelante con estos sueldos de hambre”, señaló el dirigente gremial.

Asimismo, denunció que el intendente no respetó los convenios colectivos de trabajo ni las leyes laborales, y que su gobierno se inmiscuyó en la vida interna del sindicato. “Nos quejábamos de la Gestapo de María Eugenia Vidal y Marcelo Villegas, pero esto es peor. Es una desilusión muy grande”, concluyó.





