Las elecciones legislativas de octubre no sólo dejaron una victoria contundente de La Libertad Avanza sobre la lista de Fuerza Patria que representaba al kirchnerismo local —casi 15 puntos de diferencia—, sino que expusieron un rechazo explícito a la gestión del intendente Juan Ignacio Ustarroz.

En el distrito gobernado por el referente camporista, el resultado amplificó reclamos por falta de servicios, inseguridad y prioridades de inversión que, según los vecinos, favorecen la estética y el marketing por encima de las necesidades básicas.

Tal como relevó GRUPOLAPROVINCIA.COM, el intendente que hundió la lista de Cristina Fernandez de Kirchner acumula denuncias por “una ciudad sucia, abandonada y sin seguridad”. Las críticas se multiplican sobre obras de embellecimiento de la costanera —financiadas con fondos que, denuncian, estaban destinados a prevención de inundaciones—, el colapso del sistema cloacal y un aumento de la violencia ligada al narcotráfico.

Desborde del río Luján en Mercedes.

Carlos Mosso, referente local de Potencia, señaló: “Entre 2019 y 2023 Mercedes recibió miles de millones de pesos en convenios provinciales y nacionales. Se hicieron obras, sí, pero otras no se sabe bien dónde terminaron”. Mosso acusó que parte de esos recursos se volcaron a la “jerarquización” de la costa del río Luján —con adoquines y paseo— una obra que quedó “tapada bajo el agua”. “Se gasta en lo que luce, no en lo que necesita la gente”, afirmó.

La inseguridad es el reclamo más repetido por opositores y vecinos. Mosso advirtió que “la mitad de la policía está de licencia, casi no hay patrulleros recorriendo la ciudad” y que gran parte del gasto en seguridad corre por cuenta del municipio. “Muchas peleas barriales y robos están relacionados con el alto consumo de drogas. No se ve una política clara”, completó.

Marilina Bustelo, referente de La Libertad Avanza, describió escenas que hasta hace poco no eran habituales: “Hemos tenido enfrentamientos de vecinos a los tiros, cosas que no veíamos. Los robos han crecido, el robo de motos es muy común”. Denunció además que la respuesta policial ya no da abasto, con intervención de grupos especiales en barrios donde antes no eran necesarios.

Bustelo también alertó sobre la crisis del servicio cloacal: “La planta depuradora funciona al 50% o menos y los desechos cloacales son un desastre dentro de la ciudad”.

Las críticas incluyen además la priorización de “pan y circo”. Bustelo recordó el recientemente inaugurado —y anegado— Paseo de la Rivera y un anfiteatro en La Trocha como ejemplos de obras que, a juicio de la oposición, ocupan presupuesto frente a fallas estructurales: baches, falta de mantenimiento de pluviales, recolección de residuos deficiente y barrios sin agua ni cloacas. “Te dan el lote y no tenés nada”, dijo sobre nuevos desarrollos urbanos.

Desborde cloacal en Mercedes.

Nahuel Chavarri, también de La Libertad Avanza, añadió críticas a la gestión en seguridad y salud: “Los móviles policiales están destrozados, muchas veces no tienen combustible; el hospital es un desastre, no por la gente, sino que muchas de las personas que están en las cooperativas fueron afectadas y están cumpliendo funciones por un sueldo de dos pesos y no son idóneas”.

Chavarri sostuvo además que las cámaras de seguridad anunciadas “no sirven de nada” y que existe temor a denunciar por posibles vínculos locales.

A doce años de populismo municipal y con Ustarroz culminando su última gestión, el combo electoral y las denuncias públicas dejan a la vista una ciudad con profundas brechas entre las obras visibles y las carencias cotidianas. La derrota en las urnas se lee, para la oposición, como el comienzo de una factura política por años de inversión con prioridades cuestionadas.