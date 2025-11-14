La derrota de la lista de Fuerza Patria, el espacio referenciado en el intendente Javier Gastón, dejó expuesto un dato imposible de maquillar: más de la mitad de los vecinos de Chascomús eligió a La Libertad Avanza en las elecciones legislativas nacionales de octubre.

Un voto que también funcionó como un grito contundente contra la gestión local, hoy atravesada por un desgaste profundo y visible en cada barrio del distrito. El oficialismo no sólo perdió terreno electoral, también perdió el vínculo con la comunidad.

El malestar no es nuevo. Desde hace meses venimos contando en GRUPOLAPROVINCIA.COM que los vecinos describen una realidad cada vez más deteriorada. Las denuncias se repiten: falencias en el hospital municipal, con demoras, falta de insumos y un servicio que ya no responde a la demanda; salarios municipales empobrecidos, que no alcanzan para cubrir necesidades básicas; y falta de viviendas y ausencia de políticas habitacionales serias.

A esto se suman barrios abandonados, donde proliferan las calles rotas, la falta de luminarias y la ausencia del Estado; infraestructura básica pendiente, como cloacas y agua corriente, una deuda que la gestión de Gastón arrastra sin avances concretos; y un estilo de conducción que vecinos describen como “autoritaria” y “alejada” de las prioridades reales del distrito.

La gestión, que supo prometer modernización y desarrollo, hoy camina entre cuestionamientos y una pérdida evidente de legitimidad social.

Crece el delito y se profundiza la sensación de desprotección

A este escenario se suma el aumento del delito. Según advierten desde la oposición local, los robos crecieron un 45% en apenas cinco meses, una cifra que alarma a los chascomunenses y alimenta la percepción de descontrol.



"La ciudad viene creciendo de manera muy acelerada, y aunque es cierto que en toda la Provincia se registra un aumento del delito —el Sistema Nacional Informático Criminalístico marca un incremento del 16%—, en Chascomús el crecimiento fue del 45%, comparando enero a mayo de 2024 con el de 2025. Es alarmante", señaló a este medio el concejal electo Santiago Dos Santos.

En este sentido, advirtió que faltan cámaras de seguridad y no hay infraestructura adecuada para incorporar nuevas: "Actualmente funcionan sólo 140 cámaras, un número claramente insuficiente. Además, se necesita una articulación más eficiente con las distintas fuerzas de seguridad. Queremos que Chascomús vuelva a ser una ciudad tranquila".

Javier Gastón, un intendente cuestionado.

"Un gobierno sin rumbo"

A los problemas ya descriptos, se suman nuevos reclamos que agravan el malestar social. Tiempo atrás, en diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM, el concejal de la UCR, Valentino Redruello, trazó un panorama aún más crítico y no dudó en sentenciar: “Hoy en Chascomús no se puede vivir”.

Según su análisis, la gestión de Javier Gastón “no tiene rumbo” y sostiene una agenda totalmente desconectada de las necesidades reales de la comunidad. "Están priorizando vínculos con entidades europeas que no traerán beneficios a Chascomús, en lugar de ocuparse de los dos problemas más urgentes de la ciudad: la salud y la seguridad. No vemos ninguna acción concreta en esos temas. No ha habido cambios en los funcionarios responsables de las áreas más cuestionadas, como seguridad y salud, y el intendente sigue sosteniendo a los mismos funcionarios que claramente han fracasado", afirmó.

A ese diagnóstico se sumó el del concejal del PRO, Ramiro Ferrante, quien meses atrás en comunicación con este medio advirtió que la situación es aún más delicada de lo que reconoce el propio Ejecutivo. Señaló que, tanto en materia de inseguridad como de adicciones, el municipio llega tarde y sin una política de prevención seria, pese a que la oposición viene reclamándolo desde hace más de una década.

Según explicó, el consumo problemático de drogas se incrementó de manera sostenida y Chascomús, por su ubicación estratégica sobre la Ruta 2 y el fuerte movimiento turístico, quedó expuesta a un escenario cada vez más complejo. “El tema de las adicciones nos está golpeando bastante”, alertó, y remarcó que esta falta de intervención preventiva termina saturando aún más al sistema de salud local, especialmente al hospital municipal, ya de por sí colapsado y sin capacidad para absorber nuevas demandas.

En este contexto, la derrota de Fuerza Patria no fue un accidente político, sino la consecuencia directa de una gestión que dejó problemas sin resolver y un municipio a la deriva. Con salarios deteriorados, adicciones en aumento, barrios abandonados y un Estado que retrocede donde debería avanzar, Chascomús enfrenta un panorama crítico que ya no admite dilaciones. La elección dejó una advertencia contundente y, al mismo tiempo, una oportunidad: la comunidad exige que el rumbo cambie.