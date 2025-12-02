Desde su cuenta en la red social X (antes Twitter), el intendente municipal del partido de Castelli, Francisco Echarren, llamó a "cuidar a la gente".

En ese sentido, escribió: "Mientras el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y los Intendentes nos rompemos el lomo para asistir en remedios, alimentos, terminar obras y pagar sueldos, algunos legisladores discuten cargos en el Banco Provincia. Es una vergüenza".

"Vine a acompañar a Kicillof en su pedido a la Legislatura para que aprueben el financiamiento necesario para gastos de funcionamiento de nuestros municipios", escribió Echarren en sus redes al tiempo que acotó "Explicación clara y contundente donde Milei ahoga ilegalmente a la Provincia y abandona a nuestros vecinos. Nada puede ser más importante que esto, todo lo demás puede esperar. Déjense de joder".

Por su parte, durante una conferencia de prensa desde el Salón Dorado de la Casa de Gobierno, Kicillof expresó "La semana pasada se aprobaron dos de las tres leyes económicas que enviamos a la Legislatura: todavía queda pendiente la Ley de Financiamiento, que es fundamental para que la provincia pueda seguir cumpliendo con sus obligaciones sin agravar las privaciones de los bonaerenses que están siendo golpeados por el modelo económico nacional".

En ese marco, Kicillof afirmó: “Tras haber reducido la carga de la deuda que recibimos y de los intereses, no estamos pidiendo fondos extraordinarios ni estamos tomando nueva deuda para obras faraónicas. Con este proyecto simplemente estamos solicitando los recursos necesarios para cubrir los vencimientos y sostener el normal funcionamiento de la provincia”, agregó.

“Buscamos también aportar a los municipios que tienen que afrontar cada día más dificultades en un contexto en el que la recaudación se contrae y las necesidades aumentan”, sostuvo el Gobernador y agregó: “Por más dificultades que tengamos, en la Provincia no vamos a actuar con negligencia o desprecio: la respuesta nunca va a ser que no hay plata, sino analizar qué podemos hacer para acompañar a los que sufren”.

En ese sentido, Kicillof remarcó: “Se ha planteado la creación de un fondo a distribuir entre los 135 municipios que es equivalente al 8% del total de recursos que provengan de la Ley de Financiamiento”. “Además, para brindar certidumbre a los distritos, hemos resuelto garantizar aproximadamente $250 mil millones en cinco pagos fijos y determinados por la ley: así, cada intendente podrá contar con recursos más allá del nivel y el volumen que alcancen las colocaciones de deuda, brindando previsibilidad para que puedan organizar las cuentas públicas durante el periodo que viene”, explicó.

Francisco Echarren: "El cinismo avanza"

El intendente de Castelli, Francisco Echarren, uso sus redes sociales para apuntar contra el gobierno nacional: "Bancan que Milei se endeude en 50 mil millones para timba y fuga con el FMI y el Tesoro de EEUU pero votan en contra que Axel se endeude en solo 3 mil millones para garantizar remedios, alimentos, rutas, agua, cloacas y sostener los municipios de todos los partidos políticos. Uno la fuga, el otro la invierte. Es la hipocresía libertaria".