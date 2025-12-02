Judiciales de la UEJN se movilizan a la Corte bonaerense

La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) decidió plantarse en la antesala de la definición paritaria y convocó para este viernes al mediodía a una “marcha por la dignidad judicial” frente a la Suprema Corte bonaerense, en calle 13 entre 47 y 48 de La Plata.

La manifestación llega con fuertes críticas al Poder Judicial y un cruce directo al Poder Ejecutivo provincial, en un escenario atravesado por la discusión del Presupuesto 2026 y el endeudamiento que aún negocia el gobierno de Axel Kicillof.

La protesta fue definida a principios de noviembre durante la asamblea anual del gremio que conduce Julio Piumato. En ese marco, la seccional bonaerense difundió un comunicado lapidario: “En la provincia más rica del país, seguimos siendo uno de los sectores peor pagos del sistema judicial argentino”.

La UEJN exige equiparar los sueldos con los del Poder Judicial de la Nación y asegura que la situación salarial es crítica. “Un auxiliar tercero gana menos de 560 mil pesos según la escala actual”, describieron, mientras que el mismo cargo en Nación percibe $1.594.409. Todo esto en un contexto donde la canasta básica alimentaria de octubre alcanzó $1.276.649.

El gremio también apuntó contra la Suprema Corte bonaerense, a la que acusó de no asumir su rol frente “al derrumbe salarial y las condiciones laborales de miles de trabajadoras y trabajadores”.

Presupuesto 2026 y un cruce interno entre gremios

La tensión se profundizó cuando la UEJN rechazó el proyecto de Presupuesto 2026, al que definió como una nueva muestra de que “la Justicia no es prioridad”.

Diputados aprobó y giró al Senado el Presupuesto y la Fiscal Impositiva, donde se convirtieron en ley.

El cálculo de gastos —ya sancionado junto con la Ley Fiscal Impositiva, pero con la Ley de Financiamiento aún en negociación— contempla un total de $43 billones, de los cuales solo el 2,90% se destinan al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ($1,4 billones), lejos de los niveles históricos del 7% de los años 80.

La postura de la UEJN contrasta con la de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), que sí respaldó el Presupuesto y reclamó la aprobación del endeudamiento que impulsa Kicillof. Para la AJB, el financiamiento es indispensable para garantizar recomposiciones salariales y sostener la negociación paritaria.

Paritaria trabada y acusaciones de “falsa negociación”

La marcha de este viernes ocurre en medio de una negociación paritaria que no avanza. El gobierno bonaerense ya mantuvo dos reuniones con la AJB, una en el Ministerio de Economía y otra en el de Trabajo, pero aún no presentó una oferta de aumento para los judiciales.

La UEJN, que no participa de esa negociación, denunció la existencia de una “falsa paritaria” que profundiza lo que consideran una “realidad salarial insostenible”. La Provincia, por su parte, transmitió que no habría oferta hasta que la Legislatura apruebe el Presupuesto, la Ley Impositiva y, sobre todo, el endeudamiento, clave para afrontar compromisos inmediatos como el aguinaldo de diciembre.

El contexto replica lo que ya plantearon estatales y docentes en las últimas semanas: cualquier acuerdo depende de la autorización legislativa. Para los gremios mayoritarios, el financiamiento es condición indispensable para sostener salarios y funcionamiento del Estado en un escenario económico golpeado por el ajuste del gobierno nacional.