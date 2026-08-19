Deudas, pluriempleo y salarios que no alcanzan: por qué los estatales bonaerenses salen a la calle.

El endeudamiento dejó de ser un auxilio ocasional y pasó a disputarles el sueldo a los trabajadores estatales. En Buenos Aires, ATE se sumará este jueves a la movilización nacional frente al Ministerio de Economía de Luis “Toto” Caputo y rechazó la tesis del funcionario y del presidente Javier Milei de que el problema responde a decisiones individuales o a un asunto entre privados.

Son mediciones de universos distintos: una encuesta nacional del gremio ubicó en 87% a los agentes con deudas vigentes; la mora bancaria familiar llegó al 12,8% en mayo y Banco Provincia superó las 100.000 refinanciaciones en 2026.

Crédito para sobrevivir

Claudio Arévalo, secretario general de ATE bonaerense, sostuvo en una entrevista reciente que más del 85% debe dinero a tarjetas o billeteras virtuales. “Se endeudan para comer o pagar servicios, no para comprar un auto o viajar”, señaló.

En las delegaciones, dijo, aparecen pedidos de ayuda para alimentos, alquileres y medicamentos, una situación que vinculó con la eliminación del programa Remediar. “Lo más barato que hoy tienen los trabajadores es el salario”, resumió.

El relevamiento de ATE Nacional, cuyo secretario general es Rodolfo Aguiar, precisa que el 73% de quienes adeudan tiene compromisos con varias entidades. El 40% pidió financiamiento por urgencias médicas, educación, alquiler o expensas y otro 37% para comida, ropa o cancelar obligaciones anteriores.

Además, el 55,4% tiene más de un empleo; el 56% de ese grupo son mujeres. El 85,4% reportó un deterioro emocional o psicológico y el 43% abandonó actividades políticas o colectivas por cansancio, tiempo o dinero. “Antes la deuda era un mecanismo de inversión, ahora es para sobrevivir”, advirtió Aguiar.

El Banco Central registró en marzo una irregularidad del 11,5% en los créditos a las familias, frente al 7% del sector privado total y el 3,1% de las empresas. Carlos Bianco, ministro de Gobierno bonaerense, informó después que el índice familiar trepó al 12,8% en mayo, desde 2,5% en octubre de 2024; en entidades no bancarias alcanzó el 33%. Ese mes, 20,9 millones de personas tenían deudas con bancos o billeteras y 5,8 millones estaban en mora. “Las familias no llegan al día 20 del mes”, planteó.

Informe del Gobierno de la Provincia.

La respuesta bonaerense

Banco Provincia refinanció más de $390.000 millones, 382% por encima del mismo período de 2025; el 96% de las operaciones corresponde a personas y el 4% a empresas. “Ponete al Día” ofrece hasta 72 meses y tasas desde el 31% para mora avanzada.

Juan Cuattromo, presidente del banco público, rechazó que los atrasos respondan a una “irresponsabilidad masiva”. “Cuando miles de hogares recurren al crédito para comprar alimentos, pagar servicios o sostener gastos cotidianos, lo que está en evidencia es el deterioro de los ingresos”, afirmó. Arévalo destacó que la administración provincial asumió tratamientos oncológicos de personas que, según describió, perdieron cobertura nacional.

La asistencia también llegó a la Policía Bonaerense. El ministro de Seguridad, Javier Alonso, y el banco que preside Cuattromo firmaron un convenio por dos años: la entidad diseñará contenidos y aportará especialistas y materiales; la cartera difundirá e implementará las capacitaciones y facilitará los espacios.

Banco Provincia capacita a cadetes de la policía bonaerense en educación financiera.

En paralelo, el senador bonaerense de Fuerza Patria Sergio Berni presentó un proyecto para que los descuentos por obligaciones voluntarias no superen el 30% de la remuneración neta, dejen al menos 70% disponible y no lleven el ingreso por debajo del salario mínimo. También permitiría unificar cuotas, extender plazos y reducir tasas, sin condonar deudas. “La respuesta no puede ser empujarlos a tomar un crédito usurario para pagar otro crédito”, sostuvo.

La iniciativa integra una agenda peronista más amplia: la senadora Laura Clark, de Nuevo Encuentro, propuso impedir cortes de servicios a hogares vulnerables; su par de Fuerza Patria Mónica Macha, suspender doce meses ejecuciones sobre viviendas únicas; y la diputada Cintia Romero, frenar diez años desalojos en villas y asentamientos registrados, salvo riesgos concretos.

Presupuesto, empleo y quién paga

ATE Provincia prepara con el Instituto de Estudios sobre Estado y Participación (IDEP) una propuesta para el Presupuesto 2027 que garantice estabilidad laboral y termine con contrataciones precarias. Arévalo diferenció la paritaria abierta, los pases a planta y la discusión del convenio colectivo bajo la gestión del gobernador Axel Kicillof de los más de 80.000 despidos públicos y 300.000 puestos privados que atribuye al gobierno de Milei. También estimó una pérdida salarial superior al 40% y una deuda nacional de $26,6 billones con Buenos Aires por distintos conceptos.

DatosPBA contabilizó 657.328 agentes provinciales en 2024, 37,7 cada mil habitantes. La serie tuvo sus pisos durante las gobernaciones de Carlos Ruckauf y Felipe Solá, creció con Daniel Scioli, cayó 7,8% con María Eugenia Vidal y en 2024 seguía 20.034 puestos debajo del máximo de 2015.

El gremio ya había planteado ante el ministro de Trabajo, Walter Correa, mayores aportes del agro, los countries, inmuebles ociosos y herencias. El diputado de la Coalición Cívica Luciano Bugallo lo llamó “impuestazo”; la diputada Silvina Vaccarezza, de UCR+Cambio Federal, advirtió a GRUPOLAPROVINCIA.COM que “el potencial del campo es enorme, pero es muy difícil producir sin reglas claras”; y CARBAP objetó el adicional del 25% al Inmobiliario Rural, que ARBA consideró previsto por ley para las partidas de mayor valuación. ATE aún no informó si retomará esas ideas.

“Estamos laburando con el IDEP, con el equipo de ATE Provincia, de cara al Presupuesto 2027, una propuesta que contemple las necesidades que hoy tiene la familia estatal, tanto provincial como municipal”, afirmó Arévalo.