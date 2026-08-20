Más biocombustibles, menos protección: el cambio que pone en riesgo a las pymes bonaerenses

Buenos Aires concentra diez pymes productoras de biodiésel. La apertura impulsada por Bullrich genera temor por la competencia con aceiteras y petroleras integradas.

El nuevo régimen de biocombustibles que impulsa el Gobierno de Javier Milei contiene una aparente contradicción: promete aumentar la utilización de biodiésel y bioetanol, pero podría reducir el espacio ocupado por las pequeñas y medianas empresas que actualmente abastecen el mercado interno.

Ese es el punto que comenzó a reunir a distintos sectores políticos de la provincia de Buenos Aires. Legisladores de Fuerza Patria, la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica advierten que una apertura sin mecanismos de protección permitiría que las grandes aceiteras y petroleras absorban una porción creciente del negocio.

La discusión tiene un impacto concreto sobre el territorio bonaerense. Buenos Aires concentra diez de las 25 plantas pymes dedicadas al biodiésel en el país y dispone de un cupo anualizado de aproximadamente 346.000 toneladas. Se trata de establecimientos radicados en localidades del interior, donde la actividad sostiene empleos industriales, servicios asociados y agregado de valor sobre la producción agropecuaria.

El temor no es que se utilicen más biocombustibles. De hecho, las empresas regionales acompañan el aumento de los cortes obligatorios. La pelea pasa por determinar quiénes producirán ese volumen adicional y bajo qué condiciones competirán actores con estructuras económicas profundamente desiguales.

En este contexto, el diputado del bloque UCR-Unión Cívica Radical Valentín Miranda presentó un proyecto para solicitar que el Gobierno de Axel Kicillof inicie gestiones ante las autoridades nacionales y defienda la continuidad de las plantas bonaerenses.

La iniciativa fue acompañada por sus compañeras de bancada Alejandra Lorden y Priscila Minnaard. El texto pide que cualquier modificación del régimen vigente preserve la actividad de las pequeñas y medianas elaboradoras de biodiésel y proteja los puestos de trabajo vinculados con ellas.

La solicitud apunta a que Kicillof adopte una posición activa antes de que el Congreso avance con el nuevo marco regulatorio. Para Miranda, la Provincia no debería limitarse a expresar preocupación una vez sancionada la ley, sino intervenir durante la discusión para introducir garantías específicas.

El legislador reconoce que aumentar el porcentaje obligatorio de biodiésel puede impulsar al sector y ampliar el uso de energías renovables. Su objeción se concentra en la distribución de ese nuevo mercado.

Miranda representa a la Cuarta sección electoral, una región donde la industria vinculada con la producción agropecuaria tiene un peso económico significativo. En los fundamentos, remarcó que las plantas regionales no son unidades aisladas: forman parte de entramados productivos que generan empleo y movimiento comercial en ciudades con pocas alternativas industriales.

Valentín Miranda, diputado de la UCR.

Qué propone el proyecto de Bullrich

La controversia gira alrededor del expediente S-809/26, presentado el 14 de mayo de 2026 por la senadora nacional Patricia Bullrich junto con otros legisladores de La Libertad Avanza.

El proyecto busca reemplazar la Ley 27.640, sancionada en 2021 y vigente hasta el 31 de diciembre de 2030. El expediente fue girado a las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda del Senado, donde se realizaron reuniones informativas, aunque todavía no registra dictamen.

La reforma propone elevar progresivamente el corte obligatorio de biodiésel en el gasoil del 7,5% al 10%; aumentar la participación del bioetanol en las naftas del 12% al 15%; crear un sistema electrónico para la comercialización; reemplazar gradualmente los precios regulados por negociaciones entre privados; permitir el ingreso de empresas integradas al abastecimiento interno; habilitar mecanismos de coprocesamiento en las refinerías; y reducir progresivamente la participación asegurada a las pymes hasta eliminar el régimen específico al finalizar 2030.

El Gobierno nacional sostiene que el sector alcanzó una escala productiva y tecnológica suficiente para operar con mayor competencia y menos intervención estatal. Desde esa perspectiva, la apertura permitiría atraer inversiones, aumentar la producción y desarrollar exportaciones.

Las pymes no cuestionan necesariamente esos objetivos. Advierten, sin embargo, que liberar el mercado sin considerar las diferencias de escala podría terminar expulsándolas.

Reunión de la comisión de Energía y Combustibles, bajo la presidencia del diputado Andrés De Leo.

Una competencia estructuralmente desigual

El conflicto surge de la forma en que está organizada la cadena productiva. Las plantas regionales compran aceite de soja para transformarlo en biodiésel. Las grandes aceiteras, en cambio, producen o controlan esa materia prima y participan de distintas etapas del negocio.

Esa integración vertical les permite acceder a los insumos en condiciones más favorables, operar con volúmenes superiores, reducir costos logísticos y compensar resultados entre diferentes unidades productivas.

“El proyecto apunta a que las pymes compitan libremente contra las grandes aceiteras multinacionales. Esto es imposible porque son dueñas de las materias primas, tienen el control de los precios, una menor carga impositiva y las plantas más grandes del país”, advirtió el director ejecutivo de la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustible, Federico Martelli.

Para CEPREB, la libertad contractual no garantiza por sí misma una competencia equilibrada. Si una de las partes controla los insumos que la otra necesita comprar, la apertura podría acelerar la concentración.

El riesgo señalado es que el biodiésel destinado al consumo local deje de ser producido por 25 firmas regionales y pase a concentrarse en seis o siete grandes compañías ubicadas principalmente alrededor del puerto de Rosario.

La provincia de Buenos Aires posee diez establecimientos pymes vinculados con la elaboración de biodiésel. En conjunto, representan cerca del 35% del volumen destinado al mercado interno.

Buenos Aires y Santa Fe concentran aproximadamente el 80% del cupo asignado, aunque con estructuras diferentes. En territorio bonaerense tienen mayor presencia las plantas regionales; en Santa Fe se encuentran varios de los principales complejos aceiteros y exportadores del país.

Por eso, una apertura que favorezca a empresas integradas no produciría únicamente una redistribución entre compañías. También podría trasladar actividad desde distintas localidades del interior hacia grandes polos industriales y portuarios.

La preocupación aparece en un contexto económico complejo para las pequeñas empresas. Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM al analizar dos relevamientos recientes, una porción importante del sector enfrenta caída de ventas, costos crecientes, capacidad ociosa y dificultades para acceder al crédito.

Las plantas de biodiésel suman ahora una incertidumbre regulatoria. Muchas realizaron inversiones bajo una ley cuya vigencia se extiende hasta 2030 y temen que la modificación anticipada altere las condiciones consideradas al momento de instalarse o ampliar su capacidad.

Acerbo abrió el primer frente legislativo

El reclamo de Miranda no fue el primero en llegar a la Legislatura bonaerense. El diputado de Fuerza Patria Alejandro Acerbo, exintendente de Daireaux, ya había presentado un proyecto para expresar la preocupación de la Cámara baja por las consecuencias de la reforma nacional.

Acerbo planteó que actualizar el marco regulatorio puede resultar favorable si permite elevar los cortes, incorporar tecnología, diversificar la matriz energética y generar nuevas inversiones. Sin embargo, advirtió que esos objetivos no deberían alcanzarse desplazando a las empresas que construyeron el mercado interno.

Su iniciativa pone el foco en cuatro aspectos: la preservación de las diez plantas instaladas en Buenos Aires; la protección de aproximadamente 1.500 puestos de trabajo directos y 8.000 indirectos vinculados con la actividad; el sostenimiento del valor agregado en las localidades productoras; y la necesidad de respetar las inversiones realizadas bajo la Ley 27.640.

El exintendente conoce especialmente el impacto territorial de estas industrias. En distritos del interior, una planta no representa únicamente la nómina de empleados directos: moviliza transportistas, proveedores, talleres, servicios profesionales y comercios.

Por eso, Acerbo sostuvo que el debate no puede reducirse a determinar qué modelo ofrece el biodiésel más barato. También debe contemplar la distribución geográfica de la producción, el empleo generado y el desarrollo de las economías regionales.

Su advertencia fue respaldada por el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, quien reclamó que la apertura no ignore las diferencias de escala entre los actores. Como informó este medio al reconstruir el impacto provincial de la iniciativa, el funcionario advirtió que permitir el ingreso de grandes empresas sin mecanismos diferenciados podría concentrar la producción y reducir el valor agregado en origen.

Acerbo Alejandro, diputado de Fuerza Patria.

La semana pasada, el reclamo llegó a la comisión

La discusión dio otro paso cuando representantes de CEPREB participaron de una reunión de la Comisión de Industria y Minería de la Cámara de Diputados bonaerense. El encuentro fue encabezado por Andrés De Leo, diputado de la Coalición Cívica y presidente del bloque vinculado con Elisa Carrió. Durante la exposición, los empresarios detallaron cómo podría modificarse el mercado si el Congreso aprueba la iniciativa de Bullrich sin introducir correcciones.

De Leo reconoció que dentro de la comisión existen posiciones distintas, pero se ubicó entre quienes reclaman preservar las fuentes laborales y la participación de las plantas regionales.

El legislador advirtió que las decisiones vinculadas con sectores productivos suelen tomarse bajo la influencia de grandes corporaciones, sin considerar suficientemente el impacto en las localidades donde funcionan las empresas más pequeñas.

La reunión mostró que el cuestionamiento ya no pertenece a un único espacio político. Fuerza Patria, la UCR y la Coalición Cívica mantienen diferencias sobre el gobierno de Kicillof y sobre la economía provincial, pero convergen en advertir que el proyecto nacional necesita modificaciones.

Esa transversalidad fortalece el reclamo bonaerense, aunque todavía no se tradujo en una posición institucional conjunta de la Legislatura.