Achával acompañó el reclamo por Zona Fría y pidió poner el foco en la economía familiar

El intendente de Pilar, Federico Achával, llegó a Bahía Blanca como parte de una nueva escala de la Liga de Intendentes Peronistas bonaerenses y puso el foco en dos ejes centrales: la situación económica de las familias y la necesidad de que los municipios tengan mayor peso en las discusiones provinciales y nacionales.

“Queremos tener en la discusión la realidad económica de las familias”

Durante su llegada a la ciudad, Achával sostuvo que uno de los principales objetivos de la Liga es trasladar a la agenda política los problemas que atraviesan diariamente los vecinos.

“Queremos tener en la discusión provincial y nacional la realidad económica de las familias”, afirmó.

El intendente agregó que la visita a Bahía Blanca también busca acompañar a Susbielles y respaldar el reclamo por la continuidad de la Zona Fría en distintos municipios bonaerenses.

El reclamo por la calefacción

Achával destacó la importancia que tiene el costo de la energía para las familias y vinculó ese debate con las condiciones climáticas de distintas regiones de la Provincia.

“Venimos fundamentalmente a acompañar el reclamo que tiene Bahía Blanca y muchos municipios de la Provincia por el tema de la Zona Fría y la importancia de la calefacción para las familias bonaerenses”, sostuvo.

La cuestión se convirtió en uno de los principales reclamos de varios municipios después de la reforma del régimen y la pérdida del beneficio automático en numerosos distritos bonaerenses.

“Queremos ser los vasos comunicantes”

Achával explicó además cuál es el rol que pretende cumplir la Liga dentro del peronismo.

“Queremos ser los vasos comunicantes dentro del peronismo, llevando fundamentalmente las discusiones cotidianas de las vidas de las familias, de los vecinos, de nuestras comunidades”, afirmó.

El planteo apunta a que los intendentes funcionen como transmisores de las demandas territoriales hacia los espacios donde se definen políticas de mayor escala.

Poder adquisitivo, empleo y servicios

Al enumerar las principales preocupaciones actuales, Achával mencionó el poder adquisitivo, el empleo, la educación, el acceso al agua y los costos energéticos.

Para el intendente, esas cuestiones deben ocupar hoy el centro de la agenda política, por encima de la discusión sobre candidaturas o posicionamientos personales.

Su mirada pone el foco en problemas concretos que atraviesan tanto a los municipios del Conurbano como del interior y la costa bonaerense.

“El tiempo de las candidaturas todavía no llegó”

La discusión electoral también apareció durante la visita, ya que varios integrantes de la Liga son mencionados dentro de la conversación política de cara a 2027.

Sin embargo, Achával consideró prematuro concentrarse en nombres propios.

“Hay muchos que tenemos vocación de seguir construyendo dentro de la política y creciendo dentro de la política. También somos conscientes de que el tiempo de las candidaturas todavía para la gente no llegó”, señaló.

“Hoy la gente tiene que llegar a fin de mes”

El intendente volvió a poner el eje en la situación cotidiana de las familias.

“Hoy la gente tiene la vida lo suficientemente compleja para que la política además le ponga una definición extra, que es cuál es el candidato que quiere”, afirmó.

Y agregó: “Hoy tiene que llegar a fin de mes, tiene el problema de los chicos en la escuela, de las economías familiares y del empleo”.

Una Liga con presencia territorial

La visita a Bahía Blanca forma parte del recorrido que la Liga de Intendentes Peronistas viene realizando por distintos puntos de la provincia de Buenos Aires.

El espacio reúne jefes comunales del Conurbano, del interior y de la costa y busca construir una agenda basada en problemáticas comunes, con especial atención a la producción, el empleo, los servicios y la situación social de cada distrito.

Acompañar reclamos locales

Achával planteó que la llegada a Bahía Blanca no responde únicamente a una agenda partidaria.

También busca acompañar reclamos concretos de la ciudad, entre ellos el relacionado con Zona Fría, que Susbielles viene impulsando con fuerza y que incluso derivó en un anuncio de reclamo judicial por parte del Municipio bahiense.