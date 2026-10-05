Watson destacó la reactivación de la Ruta 53 y el avance de su cuarta etapa

El intendente de Florencio Varela, Andrés Watson, anunció la firma de un convenio con el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos provincial, Katopodis, para retomar las obras de la Ruta Provincial Nº 53 en el tramo comprendido entre las calles 762 y 1323. El proyecto incluye repavimentación, colectoras e iluminación LED.

Watson

Watson comunicó el acuerdo mediante una serie de publicaciones en sus redes sociales. Allí destacó la intervención del Gobierno bonaerense para reactivar los trabajos y atribuyó la decisión al gobernador Kicillof.

“Por decisión de nuestro gobernador, logramos la reactivación de este proyecto fundamental”, expresó el jefe comunal al detallar las intervenciones previstas en ese sector de la ruta.

La cuarta etapa llegó al 98% de ejecución

En el mismo hilo de publicaciones, Watson informó sobre el avance de la cuarta etapa de las obras en la Ruta Provincial Nº 53, que contempla el ensanche de nueve kilómetros de calzada.

“Además, avanzamos a paso firme con la etapa cuatro, que alcanzó un 98% de ejecución con el ensanche de 9 kilómetros de calzada”, afirmó.