Flybondi se presentó en concurso preventivo de acreedores después de atravesar meses de cancelaciones de vuelos, reclamos de pasajeros y trabajadores, embargos y una pronunciada reducción de su actividad. La compañía busca ahora renegociar sus obligaciones bajo supervisión judicial y evitar una eventual quiebra.

La presentación fue realizada por FB Líneas Aéreas S.A., sociedad que opera la marca Flybondi. El expediente fue asignado al Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 24, con intervención de la Secretaría N° 47.

El concurso preventivo no implica la quiebra de la empresa. Se trata de un procedimiento judicial que abre una instancia para ordenar los pasivos y negociar con los acreedores con el objetivo de intentar sostener la continuidad de la sociedad.

Meses de cancelaciones y una operación prácticamente paralizada

La presentación judicial llega después de un marcado deterioro operativo. Flybondi acumulaba 57 días sin operar vuelos al momento de conocerse el concurso y desde comienzos de julio había cumplido apenas una porción de los servicios que tenía programados.

Según datos citados en las fuentes consultadas, desde el 1° de julio la compañía habría realizado alrededor del 17,7% de sus vuelos previstos. Miles de pasajeros quedaron afectados por cancelaciones y continuaban los reclamos vinculados con reintegros y respuestas por servicios que no llegaron a concretarse.

La retracción también quedó reflejada en las estadísticas de cabotaje. En agosto de 2025, Flybondi había transportado 254.533 pasajeros y concentraba alrededor del 17% del mercado doméstico. Un año después trasladó 1.865 pasajeros y su participación cayó al 0,1%.

La reducción ocurrió mientras el movimiento general del sistema aerocomercial argentino se mantenía en niveles elevados, por lo que la caída de Flybondi respondió principalmente al deterioro específico de sus operaciones.

Deudas, embargos y reclamos laborales

La situación financiera también se fue deteriorando. Estimaciones del mercado citadas en los materiales consultados ubicaban durante agosto el pasivo total de la compañía en torno de los US$120 millones.

A ese escenario se sumaron ejecuciones fiscales, embargos y obligaciones pendientes con proveedores, empresas de mantenimiento y compañías vinculadas con el alquiler de aeronaves. Una ejecución fiscal iniciada por ARCA alcanzaba los $1.525 millones, más intereses y costas.

La empresa tampoco cuenta con una estructura patrimonial amplia para respaldar esas obligaciones. Buena parte de los aviones con los que operaba eran alquilados y varias aeronaves fueron devueltas durante el proceso de reducción de la actividad.

El frente laboral agrega otro capítulo. Durante los últimos meses, trabajadores despedidos y empleados que aceptaron retiros voluntarios denunciaron atrasos en indemnizaciones y otros pagos acordados. Las fuentes también consignan reclamos de exempleados que podrían presentarse como acreedores una vez abierto formalmente el proceso concursal.

Qué cambia con el concurso de acreedores

La apertura del concurso permitirá identificar y verificar las acreencias contra Flybondi y establecer una instancia formal de negociación. La compañía deberá presentar su situación patrimonial y buscar un acuerdo con quienes reclaman pagos pendientes.

El procedimiento será clave para determinar si la empresa logra reorganizar sus obligaciones y construir un esquema que le permita continuar. La situación operativa aparece como uno de los principales interrogantes: la aerolínea llega al proceso judicial con una estructura considerablemente reducida y después de casi dos meses de actividad prácticamente paralizada.

La evolución del expediente definirá ahora las posibilidades de la low cost de alcanzar un acuerdo con sus acreedores y evitar que la crisis derive en un proceso de quiebra.