Senado bonaerense: leyes aprobadas, cruces por FATE y la agenda que quedó pendiente

Senado bonaerense.

El Senado bonaerense cerró el martes 6 de octubre su cuarta sesión ordinaria del año con un temario amplio entre sanciones definitivas, proyectos que avanzaron hacia Diputados, cambios en la composición política de la Cámara y uno de los cruces más ásperos de la jornada alrededor del cierre de FATE. Al mismo tiempo, quedaron fuera del recinto iniciativas de peso, entre ellas los dos proyectos sanitarios impulsados por el gobernador Axel Kicillof y el paquete destinado a atender el sobreendeudamiento de las familias bonaerenses.

La jornada dejó leyes vinculadas con educación, derechos laborales y jubilaciones profesionales, además de medias sanciones para empresas recuperadas, servicios esenciales y obras hídricas. También aprobó la licencia de Guillermo Montenegro para dejar temporalmente su banca y retomar la intendencia de General Pueyrredón, un movimiento que modifica el reparto de bancas entre el PRO y La Libertad Avanza.

Educación, licencias y jubilaciones: las leyes que salieron

Entre las sanciones definitivas sobresalió la incorporación de la educación emocional a los niveles inicial, primario y secundario. La iniciativa de la diputada del Frente Renovador Luciana Padulo modifica la Ley Provincial de Educación 13.688 e incorpora contenidos relacionados con autoconocimiento, regulación emocional, habilidades sociales y empatía. La definición de los programas y herramientas concretas quedará en manos de la Dirección General de Cultura y Educación.

La Cámara alta también convirtió en ley la regulación del uso de celulares en las escuelas secundarias. El proyecto del diputado Martín Rozas extiende el esquema ya vigente para el nivel primario y establece que los dispositivos podrán utilizarse cuando formen parte de una propuesta pedagógica debidamente fundamentada y autorizada por las autoridades escolares. La norma contempla además protocolos y mecanismos de seguimiento para evaluar su aplicación.

Distinto fue el recorrido de la denominada Ley Ema. El Senado aprobó un texto unificado a partir de las propuestas impulsadas por Mayra Mendoza y la senadora de Fuerza Patria Laura Clark, pero las modificaciones obligan a que la iniciativa regrese a Diputados. El proyecto crea el Programa Provincial de Prevención y Abordaje Integral de la Violencia Digital en Ámbitos Educativos e incorpora contenidos de ciudadanía digital, consentimiento, privacidad, uso responsable de tecnologías y herramientas para actuar frente a situaciones de violencia digital.

Verónica Magario, vicegobernadora y presidenta del Senado.

Otra sanción definitiva amplió a 45 días la licencia para trabajadores de los tres poderes del Estado provincial ante la muerte de la persona gestante durante el parto o con posterioridad. La propuesta de la diputada Lucía Iañez modifica la Ley 13.459, incorpora el concepto de “corresponsable parental no gestante” y alcanza también a trabajadores con hijos menores de 18 años o con discapacidad sin límite de edad.

También quedó convertida en ley la reforma del régimen previsional de los psicólogos bonaerenses, impulsada por el diputado Rubén Eslaiman. El nuevo esquema modifica la Ley 12.163 e incorpora un mecanismo de movilidad automática de los haberes, cambios en el régimen de aportes y mayores obligaciones de información para la Caja de Seguridad Social del sector. La iniciativa alcanza a más de 20.000 profesionales matriculados.

Empresas recuperadas, GNC y un cambio en el tablero político

Entre las iniciativas que todavía deberán pasar por Diputados aparece la prórroga por tres años de la emergencia económica, financiera y tarifaria de las empresas recuperadas. El proyecto, firmado por Malena Galmarini, Valeria Arata, Mónica Macha, María Rosa Martínez y Sabrina Bastida, de Fuerza Patria, mantiene protecciones como la suspensión de desalojos y de cortes de determinados servicios públicos. El universo alcanzado comprende 288 unidades productivas y cerca de 5.000 trabajadores.

Bloque Fuerza Patria en el Senado bonaerense.

También obtuvo media sanción el proyecto del senador Marcelo “Chuby” Leguizamón, de Hechos-UCR Identidad, para garantizar prioridad en el abastecimiento de GNC a ambulancias, patrulleros, bomberos, transporte escolar, transporte público, taxis y remises. Las estaciones deberán disponer un carril preferencial y los vehículos estarán identificados mediante obleas oficiales.

A ese paquete se sumó una iniciativa de Sergio Vargas, de Unión y Libertad, para permitir que los municipios reasignen recursos provenientes de la coparticipación del impuesto inmobiliario rural a la realización de obras hídricas. El proyecto, que también pasó a Diputados, fue planteado como una herramienta para responder a los efectos del fenómeno de El Niño.

La sesión produjo además un movimiento político concreto. El cuerpo aceptó la licencia de Guillermo Montenegro, que dejará el Senado para retomar la conducción del municipio de General Pueyrredón. Su reemplazante será María Luján Fiego, electa como suplente por la Quinta sección. Con el cambio, el PRO pasa de cinco a cuatro bancas y La Libertad Avanza alcanza los 11 escaños.

Luján Fiego asume como senadora de la provincia de Buenos Aires.

Dentro de un temario que atravesó áreas muy distintas, el Senado también aprobó un homenaje a Lionel Messi por su trayectoria con la Selección Argentina. La propuesta había sido presentada por el senador libertario Luciano Olivera, titular de la comisión de Deportes.

FATE encendió el recinto y salud espera otra sesión

El momento de mayor tensión política llegó durante el tratamiento de un proyecto de declaración del senador de Fuerza Patria Fernando Coronel por el cierre de FATE. El libertario Diego Valenzuela, exintendente de Tres de Febrero, sostuvo que la situación de la fabricante de neumáticos respondía a problemas propios de la empresa y afirmó que se trataba de una “empresa fallida”. Federico Fagioli rechazó esa interpretación, calificó de “irresponsable” la postura del libertario y vinculó el caso con la situación general de la industria.

El intercambio se extendió con intervenciones de otros senadores peronistas. Cuando Valenzuela intentó retomar posteriormente la discusión, la vicegobernadora y presidenta del Senado, Verónica Magario, le indicó que debía limitarse al asunto que estaba en tratamiento. El legislador abandonó el recinto y el resto del bloque de La Libertad Avanza se retiró junto con él.

Sesión del Senado bonaerense.

Fuera del temario quedaron, en tanto, los dos proyectos enviados por Kicillof para reorganizar el sistema sanitario provincial y crear una empresa estatal de medicamentos. Después de atravesar las comisiones de Salud Pública y Legislación General y de incorporar modificaciones negociadas dentro del peronismo, Fuerza Patria prepara una sesión especial para el jueves 15 de octubre con el objetivo de llevarlos finalmente al recinto.

El proyecto del Sistema Integrado de Salud de la provincia de Buenos Aires sufrió cambios sobre las facultades provinciales y la relación con municipios y prestadores privados: la adhesión municipal a la Red Bonaerense de Atención y Cuidados quedó expresamente establecida como voluntaria y se eliminaron algunas atribuciones que habían generado cuestionamientos. En la iniciativa para crear la empresa de medicamentos se precisaron los límites para operaciones de endeudamiento y se estableció que el Estado provincial conservará el 99% del capital social.

También permanecieron pendientes los cuatro proyectos que Diputados había aprobado para atender situaciones de sobreendeudamiento familiar, junto con una iniciativa del senador Sergio Berni, presidente del bloque peronista, destinada específicamente a los agentes públicos. La discusión sanitaria, la cuestión de las deudas y otros expedientes que no lograron avanzar dejaron así abierta la agenda legislativa para las próximas sesiones.