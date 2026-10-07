Mariel Fernández: “Seamos constructoras de unidad”

La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, llamó a construir unidad dentro del peronismo tras participar del primer congreso de la Secretaría de Mujeres del PJ bonaerense. En sus redes sociales, destacó que la jornada reunió a dos mil compañeras de distintos puntos de la provincia y vinculó el encuentro con la necesidad de fortalecer la participación política de las mujeres.

“Vivimos una gran jornada de discusión y reflexión política”, expresó Fernández al compartir su balance. La jefa comunal agradeció a quienes se acercaron y felicitó a las participantes por sus aportes durante la actividad.

El mensaje incluyó una convocatoria a dar continuidad a ese espacio. “El primer encuentro de muchos”, señaló, al presentar el congreso como el inicio de una serie de instancias de intercambio entre mujeres del peronismo bonaerense.

Como informó GrupoLaProvincia.com, el encuentro en San Vicente reunió a dirigentes de distintos sectores del justicialismo y tuvo a la unidad como uno de sus ejes.

En su publicación, Fernández reivindicó el papel de las mujeres en la vida política y mencionó a Evita y a Cristina Kirchner como referencias. “Estamos orgullosas de hacer política como mujeres, con la sensibilidad, la inteligencia y la fortaleza que nos caracteriza”, sostuvo.

La intendenta también reclamó la libertad de Cristina Kirchner. Afirmó que se encuentra “injustamente presa por enfrentarse al poder real” y expresó su decisión de mantener ese reclamo hasta que recupere la libertad.

La referencia a Cristina formó parte de un mensaje que combinó el reconocimiento a las participantes del congreso con una convocatoria a la construcción colectiva. Fernández pidió que el aporte de las mujeres se traduzca en una manera diferente de ejercer la política.

“Seamos constructoras de unidad y hagamos el aporte necesario para una política diferente”, planteó. Finalmente, cerró su publicación con la consigna “Unidas triunfaremos”.