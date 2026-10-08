Cerezo pidió bonificaciones y mejoras en la Ruta 6 ante el peaje

El intendente de General Las Heras, Juan Manuel Cerezo, solicitó a AUBASA bonificaciones para los vecinos del distrito y mejoras en la infraestructura y los servicios de la Ruta 6 ante la implementación del peaje. Los planteos fueron presentados mediante una nota durante una reunión con autoridades de la empresa, de la que también participaron intendentes de la zona.

Según informó Cerezo en sus redes sociales, los representantes municipales fueron recibidos por el presidente y el gerente general de AUBASA. El encuentro permitió exponer las inquietudes de los usuarios locales y conformar una mesa de trabajo para dar continuidad a los pedidos.

Uno de los reclamos centrales fue la reparación de los tramos deteriorados de la ruta, especialmente en la zona del puente con la Ruta 40. El intendente también solicitó servicios propios de una autovía: corte de pasto, balanza, iluminación, grúa y ambulancia.

Bonificaciones para vecinos y trabajadores

En relación con el peaje, Cerezo pidió una bonificación para los vecinos herenses. Además, planteó un beneficio especial para trabajadores de la salud, personas que trabajan en la zona de la ruta y casos particulares.

Estas solicitudes forman parte de las gestiones abiertas con la empresa. La mesa de trabajo buscará avanzar en su tratamiento y acompañar a los vecinos en los trámites correspondientes.

“Pudimos plantear las necesidades de nuestra gente, y ahora vamos a articular para que estos pedidos se hagan realidad”, expresó el intendente.

Cerezo sostuvo que la continuidad de las conversaciones se desarrollará “siempre en el marco del diálogo y en beneficio de todos los herenses”. El trabajo conjunto tendrá como ejes los pedidos vinculados con las condiciones de circulación y las bonificaciones solicitadas para los usuarios del distrito.