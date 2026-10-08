Boto: “Fue una de las peregrinaciones más grandes del mundo”

La 52ª Peregrinación Juvenil a Luján reunió a más de 2,8 millones de personas y se convirtió en la edición más convocante de su historia, según los datos difundidos por el Municipio.

Bajo el lema “Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos”, millones de peregrinos recorrieron los 60 kilómetros entre el Santuario de San Cayetano, en Liniers, y la Basílica Nuestra Señora de Luján, en una movilización marcada por la fe, los pedidos, los agradecimientos y las promesas.

Una cifra récord

Según el sistema de medición de GeoData, durante el sábado y domingo ingresaron a Luján 2.860.933 personas.

La herramienta permitió analizar el movimiento registrado por antenas de telefonía celular desde el ingreso a la ciudad y, de esta manera, contar con una base estadística para estimar la convocatoria.

La cifra superó las previsiones y confirmó la magnitud de una manifestación que año tras año reúne a fieles de distintos puntos del país.

Boto: “Por primera vez podemos dar una cifra objetiva”

El intendente Leonardo Boto destacó el alcance de la peregrinación y puso el foco en la posibilidad de contar con una medición concreta.

“Más de 2.800.000 peregrinos tuvo la última peregrinación de jóvenes a pie a Luján, una de las más grandes del mundo, si no la más grande”, expresó.

Y agregó: “Por primera vez en la historia podemos dar una cifra sobre una base objetiva de información estadística”.

Una edición histórica

La peregrinación volvió a convertir a Luján en uno de los principales puntos de encuentro religioso del país.

Millones de personas caminaron con distintos anhelos y motivaciones personales, en una jornada que combinó tradición, espiritualidad y participación masiva.

La convocatoria se dio además en la antesala de la visita del Papa León XIV a Luján, un dato que agregó expectativa a una edición ya marcada por números históricos.

60 kilómetros de recorrido

El trayecto volvió a unir Liniers con Luján a lo largo de aproximadamente 60 kilómetros.

Durante el recorrido, los peregrinos avanzaron hacia la Basílica Nuestra Señora de Luján en una de las manifestaciones religiosas más importantes de la Argentina.

La consigna de este año estuvo centrada en la fraternidad y el acompañamiento colectivo.

Luján volvió a ser destino de millones

La cifra de 2.860.933 personas consolidó a la ciudad como epicentro de una movilización de alcance nacional.

Desde el Municipio destacaron que los datos permiten dimensionar con mayor precisión el impacto de un evento que transforma durante todo un fin de semana la dinámica de la ciudad.

La peregrinación se reafirma así como uno de los acontecimientos más significativos del calendario religioso y social de Luján.

Mejoramiento vial en el barrio San Francisco

En paralelo, el Municipio continúa con trabajos de infraestructura en distintos barrios y localidades del distrito.

En esta oportunidad, las tareas se concentran en el barrio San Francisco, donde se llevan adelante trabajos de limpieza de cunetas, entoscado y abovedado de calzada.

Además, se incorpora piedra partida como capa de rodamiento.

Más de 1.100 metros intervenidos

La obra alcanza un total de 1.100 metros lineales.

Los trabajos se desarrollan sobre calle Chile entre Ruta N° 7 y Acceso Oeste, además de las bocacalles de Bolivia y Chile, Paraguay y Chile, y Uruguay y Chile.

También se interviene en calle Perú entre Chile y el final de su traza y en calle Bolivia entre Brasil y el final.

Mejor transitabilidad y conectividad

El objetivo de estas tareas es mejorar la circulación vehicular y las condiciones de transitabilidad en el barrio.

La intervención también apunta a reforzar la seguridad vial y facilitar la conexión entre distintos sectores.

Los trabajos forman parte de un plan más amplio de mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura vial en todo el partido.