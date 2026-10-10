Recesión bonaerense: dos trimestres en baja y la industria lidera la caída.

La economía de la provincia de Buenos Aires ingresó en un escenario de recesión técnica tras acumular dos trimestres consecutivos de contracción. El último informe PulsoPBA, elaborado por la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia y publicado el 9 de octubre, estimó una caída de la actividad del 1,6% durante el tercer trimestre de 2026, después del retroceso del 0,4% registrado entre abril y junio.

Los números también mostraron un deterioro en septiembre, cuando la actividad cayó 1,2% respecto de agosto y 0,9% en comparación con el mismo mes de 2025. La industria manufacturera encabezó la incidencia negativa, acompañada por el comercio, el transporte y la intermediación financiera, mientras algunas actividades vinculadas al agro lograron sostener resultados positivos.

Dos trimestres en rojo y una recuperación que no se sostiene

La evolución mensual refleja las dificultades de la economía bonaerense para mantener los períodos de crecimiento. Después de una caída del 2,6% en julio, agosto había mostrado una recuperación del 2%, pero el nuevo retroceso de septiembre interrumpió esa mejora y terminó de configurar otro trimestre negativo.

El comportamiento irregular se había manifestado durante los meses anteriores. En febrero, la actividad retrocedió 4,2%, mientras marzo registró un fuerte repunte del 3,8%. La mejora tampoco tuvo continuidad: abril cerró con una baja del 1,2%, mayo cayó 0,6% y junio apenas logró avanzar 0,4%.

Informe PulsoPBA.

Con esos resultados, el período comprendido entre enero y septiembre acumuló una contracción promedio del 0,3% frente a los primeros nueve meses de 2025. A su vez, el nivel de actividad provincial quedó 2,1% por debajo del registrado en diciembre del año pasado.

La secuencia trimestral concentra el dato más relevante del estudio. La reducción del 0,4% entre abril y junio fue seguida por otra del 1,6% entre julio y septiembre, un desempeño que ubica a la principal economía provincial del país dentro de la definición de recesión técnica.

El informe también exhibe que las recuperaciones mensuales de marzo y agosto no alcanzaron para modificar el resultado general. La actividad terminó septiembre por debajo tanto del cierre de 2025 como del nivel alcanzado un año antes.

Informe PulsoPBA.

Industria, comercio y finanzas explican el retroceso

El deterioro tuvo su principal incidencia negativa en la industria manufacturera, que registró una contracción interanual del 2,1% en septiembre. Por el peso que tiene la producción fabril dentro de la estructura económica bonaerense, su desempeño fue determinante en el resultado general.

El comercio también presentó cifras negativas, con una caída del 3,5% respecto de septiembre de 2025. A ese resultado se sumó transporte y comunicaciones, que retrocedió 2,3%, mientras hoteles y restaurantes registraron una disminución del 2%.

La intermediación financiera exhibió el descenso más pronunciado entre las actividades relevadas: cayó 8,3% interanual y acumuló tres meses consecutivos de contracción. Su desempeño se ubicó por debajo del promedio provincial y del resto de los sectores que registraron pérdidas.

Otros rubros también finalizaron septiembre en terreno negativo. Las actividades de servicios sociales retrocedieron 1,2%, la administración pública cayó 0,9% y tanto la enseñanza como los servicios de hogares privados presentaron bajas del 0,1%.

Sin embargo, el comportamiento de la economía provincial no fue uniforme. El sector agropecuario creció 3,5% interanual y se convirtió en el principal contrapeso positivo de la actividad, debido a su participación dentro del entramado productivo bonaerense.

Los mayores incrementos porcentuales correspondieron a la pesca, con una expansión del 19,7%, y a la explotación de minas y canteras, que avanzó 12,4%. La construcción también mostró un crecimiento del 4,9%, mientras electricidad, gas y agua aumentó 0,9% y las actividades inmobiliarias registraron una mejora del 0,6%.

Estas subas convivieron con el retroceso de actividades de fuerte peso económico, especialmente la industria y el comercio. El resultado conjunto fue la contracción interanual del 0,9% registrada en septiembre.

Informe PulsoPBA.

Bianco y la advertencia sobre la economía nacional

El resultado difundido por el Banco Provincia llegó después de que el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, advirtiera sobre el deterioro de los indicadores económicos nacionales durante una conferencia de prensa realizada el 21 de septiembre.

En aquella presentación, el funcionario señaló que el Producto Bruto Interno argentino había caído durante el segundo trimestre respecto del primero. También mencionó retrocesos en el consumo privado, el consumo público y la inversión, junto con una disminución de la utilización de la capacidad instalada industrial, ubicada en el 58,2%.

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Bianco repasó además indicadores laborales que mostraban un desempleo del 7,9%, equivalente a aproximadamente 1,8 millones de personas, y un incremento de la informalidad, que pasó del 43,2% al 45%.

La exposición del ministro había puesto el foco en la evolución de la producción, el mercado de trabajo y el consumo nacional, semanas antes de que el nuevo PulsoPBA completara el balance del tercer trimestre bonaerense.

“Con cada repaso que realizamos de los indicadores económicos queda claro que la economía argentina está al borde de la recesión”, afirmó Bianco durante aquella conferencia.