El Fondo Monetario Internacional (FMI) volvió a recortar sus previsiones para la economía argentina y ahora proyecta que el Producto Bruto Interno (PBI) crecerá apenas 2,1% durante 2026, frente al 3,5% que estimaba hasta julio. La revisión representa una reducción de 1,4 puntos porcentuales y refleja un escenario de menor expansión económica que el contemplado previamente por el organismo.

La nueva estimación forma parte de la actualización de las Perspectivas de la Economía Mundial (World Economic Outlook), presentada durante las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial en Bangkok, Tailandia. El informe también introdujo cambios en las proyecciones para 2027, un año para el que el organismo continúa anticipando una recuperación, aunque más moderada que la prevista anteriormente.

El ajuste adquiere relevancia por la diferencia con las expectativas del Gobierno de Javier Milei, que mantiene como referencia un crecimiento del 3% para 2026 en el proyecto de Presupuesto 2027. Al mismo tiempo, el nuevo cálculo del Fondo se aproxima a las estimaciones privadas, que durante los últimos meses también corrigieron a la baja sus pronósticos.

Cuánto crecerá la economía argentina según el FMI

El cambio más importante aparece en las expectativas para este año. El organismo pasó de proyectar una expansión del 3,5% a estimar un crecimiento del 2,1%, una corrección que modifica significativamente el panorama económico previsto para el cierre de 2026.

Para 2027, el Fondo también redujo sus expectativas. La nueva previsión ubica el crecimiento del PBI argentino en 3,5%, medio punto porcentual por debajo del 4% contemplado anteriormente.

A pesar de ambas revisiones, las estimaciones siguen mostrando variaciones anuales positivas. Esto significa que el FMI no proyecta una contracción del PBI para el conjunto de 2026, sino una expansión considerablemente menor a la que había anticipado.

Cómo cambió el pronóstico del FMI

La distancia con las proyecciones privadas también resulta significativa. El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), elaborado por el Banco Central, estimó un crecimiento del 1,5% para 2026 y del 3% para 2027.

De esta manera, el Fondo sigue siendo más optimista que el consenso de los analistas consultados por el Banco Central, aunque sus nuevas cifras muestran una convergencia hacia un escenario de menor dinamismo.

La actividad económica muestra señales de debilidad

La revisión del FMI se conoce después de una serie de indicadores que reflejaron dificultades para sostener el crecimiento de la economía argentina durante 2026.

El segundo trimestre terminó con una caída del PBI del 0,6% frente a los primeros tres meses del año. Posteriormente, los datos de actividad de julio mostraron un retroceso mensual del 2,9%, lo que llevó a distintos analistas a anticipar otro trimestre con resultados negativos.

El debilitamiento de la actividad también aparece en las expectativas privadas. El REM de septiembre proyectó una contracción del 1% para el tercer trimestre y una recuperación del 1,8% para los últimos tres meses del año.

Si se confirma una nueva caída trimestral del PBI, la economía acumularía dos períodos consecutivos de contracción, una situación habitualmente identificada como recesión técnica.

La desaceleración no se observa de manera uniforme en todos los sectores. Mientras actividades vinculadas con la energía y las exportaciones mantienen perspectivas favorables, otras ramas dependen de una recuperación más sostenida de la demanda interna, el consumo y la inversión.

En la provincia de Buenos Aires, las señales de retroceso ya se reflejaron en las mediciones regionales. Como informó recientemente grupolaprovincia.com, la actividad bonaerense acumuló dos trimestres de caída, con un retroceso del 1,6% entre julio y septiembre, según el informe PulsoPBA del Banco Provincia.

Caputo negocia con el FMI en medio de la revisión del programa

La publicación de las nuevas previsiones coincide con la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo, en las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en Bangkok.

El funcionario participa de los encuentros junto con integrantes del equipo económico y autoridades del Banco Central, en una instancia en la que el Gobierno busca avanzar con la tercera revisión de metas del acuerdo vigente con el organismo.

Entre los objetivos de las negociaciones aparece la posibilidad de destrabar un nuevo desembolso de aproximadamente US$860 millones, sujeto a la evaluación correspondiente del programa.

La actualización de las previsiones de crecimiento y la revisión del acuerdo son procesos diferentes, aunque ambos forman parte de la relación económica y financiera entre la Argentina y el FMI.

El nuevo escenario obliga a considerar una expansión más moderada de la actividad para este año, mientras continúan las discusiones sobre el cumplimiento de las metas y las perspectivas económicas para 2027.

Argentina crecería menos que el promedio de América Latina

La corrección también modifica la posición relativa de la Argentina dentro de las estimaciones regionales del organismo.

El FMI prevé que América Latina y el Caribe registrarán una expansión promedio del 2,3% en 2026. Con una proyección del 2,1%, Argentina quedaría ligeramente por debajo de ese nivel y en línea con el promedio previsto para América del Sur.

En el escenario internacional, el organismo estima que la economía mundial crecerá alrededor del 3,1% durante este año, en medio de tensiones geopolíticas, mayores costos energéticos y condiciones financieras que continúan condicionando las perspectivas de distintos países.

El informe también señala oportunidades para sectores vinculados con la producción energética. Los precios internacionales del petróleo y el gas pueden mejorar las perspectivas exportadoras argentinas, especialmente en proyectos como Vaca Muerta.

Sin embargo, esas oportunidades conviven con una actividad interna que muestra dificultades para recuperar el ritmo esperado a comienzos de año.

Con la nueva actualización, el FMI mantiene una previsión de crecimiento para la Argentina en 2026, pero la reduce a 2,1% y también recorta sus expectativas para 2027. La evolución de la actividad durante los próximos meses será determinante para establecer si la economía logra acercarse a esas proyecciones o termina el año más cerca de las estimaciones del mercado.