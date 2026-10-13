Un relevamiento de Ad Hoc analizó las menciones a dirigentes opositores durante septiembre y detectó diferencias significativas entre Kicillof, Cristina Kirchner, Myriam Bregman y Sergio Massa. La actividad digital también expuso cómo inciden la agenda del gobernador y las disputas dentro del peronismo.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, acumuló 580 mil menciones en redes sociales durante septiembre de 2026, de acuerdo con un relevamiento de la consultora Ad Hoc sobre la conversación política digital. El volumen superó al registrado por otros referentes opositores y aportó un nuevo indicador sobre la visibilidad de los dirigentes en la discusión pública de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

El estudio muestra diferencias importantes entre las figuras del espacio opositor. Mientras Kicillof concentró 580 mil menciones, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner registró 248 mil, la diputada Myriam Bregman alcanzó 138 mil y el excandidato presidencial Sergio Massa sumó 118 mil.

Los resultados permiten dimensionar la presencia de cada dirigente en las conversaciones digitales, aunque no representan una medición de apoyo electoral, imagen positiva ni intención de voto.

La cantidad de menciones incluye la circulación de contenidos y las referencias a los protagonistas, independientemente de que expresen respaldo, críticas o comentarios neutrales.

Qué revelan los números de la conversación digital

La diferencia entre Kicillof y los demás referentes opositores fue considerable durante el período analizado.

Las 580 mil menciones al gobernador representaron más del doble de las registradas por Cristina Kirchner y casi cinco veces las correspondientes a Sergio Massa.

El informe también señala que Kicillof mantuvo una presencia elevada en el debate digital durante los primeros meses de 2026, dentro del universo de dirigentes opositores examinados.

La actividad en redes constituye una dimensión específica de la comunicación política. Puede reflejar acontecimientos relevantes, controversias, declaraciones públicas y discusiones entre distintas comunidades digitales.

Por ese motivo, un mayor volumen de referencias no significa necesariamente una valoración favorable del dirigente mencionado.

Tampoco permite determinar, por sí solo, si esa visibilidad puede traducirse en respaldo electoral.

La distinción cobra importancia en un escenario en el que las principales fuerzas políticas comienzan a ordenar sus estrategias hacia 2027.

Los temas que impulsaron las menciones a Kicillof

La presencia digital del gobernador durante septiembre estuvo vinculada con distintos episodios de su agenda política e institucional.

Entre ellos aparecieron su viaje a Nueva York, las reuniones con empresarios y representantes de fondos de inversión, sus declaraciones sobre el conflicto en Medio Oriente y sus posicionamientos respecto de Malvinas y la edad de imputabilidad.

A estos asuntos se sumó la discusión interna del peronismo sobre las elecciones presidenciales de 2027 y el papel que podría desempeñar Kicillof en ese proceso.

Uno de los momentos identificados por el relevamiento ocurrió el 19 de septiembre, cuando el gobernador alcanzó 19 mil menciones.

Ese día encabezó un encuentro del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en Avellaneda, donde convocó a ampliar el espacio político y expresó su disposición a participar de la construcción de una alternativa nacional.

Durante la actividad, Kicillof llamó a los dirigentes y militantes a trabajar para ofrecer una propuesta política diferente a la del gobierno de Javier Milei.

La jornada también coincidió con la denominada Marcha de la Bronca, una movilización convocada por organizaciones sociales y fuerzas de izquierda en la Ciudad de Buenos Aires.

Según los datos difundidos, esa protesta generó alrededor de diez mil menciones digitales, frente a las 19 mil registradas para el gobernador.

El peronismo y una discusión interna que también aparece en redes

El relevamiento sobre la actividad digital se conoce mientras el peronismo atraviesa definiciones sobre sus liderazgos, alianzas y posibles candidaturas para 2027.

Un análisis de Reputación Digital citado en la cobertura encontró que, durante 2026, las menciones a la palabra "interna" duplicaron a las de "unidad" en las conversaciones vinculadas con el peronismo.

El dato describe la presencia de esas expresiones en el debate digital, sin constituir por sí mismo una medición sobre la cohesión real de los distintos sectores partidarios.

Agosto fue identificado como un período de particular intensidad en las discusiones entre sectores del Partido Justicialista, con referencias a eventuales candidaturas, diferencias entre dirigentes y disputas por la conducción.

En septiembre, mientras Kicillof profundizaba sus actividades vinculadas con el Movimiento Derecho al Futuro, el Frente Renovador también mantenía abierta la discusión sobre el papel electoral de Sergio Massa.

Las conversaciones en redes reflejaron así una agenda que combinó los posicionamientos frente al Gobierno nacional con las diferencias internas de la oposición.

La proyección de Kicillof hacia 2027 y el peso de las encuestas

El volumen de actividad digital constituye uno de los indicadores disponibles para observar cómo aparecen los dirigentes políticos en la discusión pública.

Sin embargo, sus resultados deben diferenciarse de los estudios de opinión pública, que consultan directamente a una muestra de personas sobre sus preferencias o valoraciones.

Como informó recientemente Grupo La Provincia, una encuesta nacional detectó diferencias de género entre los votantes jóvenes ante un eventual escenario electoral entre Milei y Kicillof.

Ese relevamiento, elaborado por Proyección Consultores entre personas de 16 a 34 años, mostró comportamientos diferentes entre varones y mujeres frente a una hipotética segunda vuelta presidencial.

Aunque se trata de herramientas de medición distintas, ambos trabajos aportan información sobre dimensiones específicas del escenario político previo a 2027.

Mientras las encuestas registran respuestas de los participantes consultados, los relevamientos digitales permiten observar la circulación de conversaciones y referencias a los dirigentes en las plataformas monitoreadas.

La diferencia entre presencia digital y respaldo político

Los números de Ad Hoc muestran la magnitud de las conversaciones vinculadas con Kicillof durante septiembre y las diferencias respecto de otros dirigentes opositores.

También permiten identificar episodios que incrementaron temporalmente su exposición y observar cómo los debates del peronismo forman parte de la agenda de redes sociales.

No obstante, el informe difundido no establece qué proporción de las menciones fue positiva, negativa o neutral, ni permite identificar cuánto de ese volumen corresponde a usuarios únicos.

Estas limitaciones impiden equiparar directamente la cantidad de publicaciones o referencias con el respaldo de la ciudadanía.

Con las elecciones de 2027 todavía por delante, el relevamiento aporta una fotografía de la visibilidad digital de Kicillof, pero deja abierta la relación entre esa presencia en redes, la imagen pública y las preferencias electorales de los argentinos.