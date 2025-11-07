La Libertad Avanza arrasó en Florentino Ameghino durante las últimas elecciones legislativas y dejó al intendente Nahuel Mittelbach en el centro de una profunda crisis política. El derrumbe del oficialismo local, que ya se había insinuado en septiembre, se consolidó el 26 de octubre, cuando el radicalismo bonaerense —dividido en Provincias Unidas y la alianza con la Coalición Cívica— quedó muy por detrás de la polarización entre LLA y el peronismo, con más de 30 puntos de distancia respecto a la segunda fuerza.

El resultado terminó de confirmar lo que GRUPOLAPROVINCIA.COM venía advirtiendo: el malestar social en Ameghino crece por la crisis sanitaria, el déficit habitacional, el deterioro urbano y las denuncias que rodean al jefe comunal. En ese contexto, Mittelbach enfrenta acusaciones por presuntas irregularidades en su gestión, cuestionamientos por la falta de inversión en seguridad vial, un inminente juicio oral por la muerte de seis trabajadores y una caída de su imagen pública.

Seis personas murieron asfixiadas al intentar un rescate en un pozo cloacal de Blaquier.

Emergencia sanitaria y déficit habitacional

En diálogo con este medio, el concejal reelecto de Fuerza Patria, Hugo Bas, describió la gravedad de la situación en el distrito: “Ameghino es un municipio prácticamente en emergencia, habitacional y fundamentalmente sanitaria. Tenemos un sistema de salud totalmente deteriorado, con una prestación ya por debajo de lo básico”.

“Y además, con cosas realmente graves que han pasado en este último tiempo, donde se ha puesto en riesgo la vida de personas, donde se ha perdido la vida de personas justamente por no tener un sistema sanitario a la altura de las circunstancias”, agregó.

Bas remarcó también la falta de soluciones frente a la crisis habitacional: “En un distrito de 10.000 habitantes hay un déficit de más de 600 viviendas. Por eso creo que la elección de septiembre fue un tirón de orejas muy fuerte para el intendente: cada 10 votos, 6 le dijeron que no”.

Crecen los reclamos vecinales por el estado de las calles y caminos en Ameghino.

Según el edil, el jefe comunal “le quitó todo protagonismo a sus candidatos en una elección que fue un plebiscito, y el resultado fue totalmente negativo para él”.

Procesado y con la gestión paralizada

Por su parte, el concejal de Unión por la Patria, Marcos Shanahan, informaba en junio que el intendente, junto con la secretaria de Obras Públicas, habían pasado “de la carátula de imputado directamente a procesado por los trabajadores que fallecieron en un pozo cloacal de la localidad de Blaquier”.

En materia de gestión, el dirigente fue contundente: “Si uno quiere hacer una evaluación rápida, Mittelbach quedó aplazado en 2024 y hoy se está llevando la gestión a marzo de 2026. Cero obra pública, mucho desempleo, los negocios prácticamente cerrados”.

Shanahan también denunció un vaciamiento del Estado local: “Acá el Estado se fue. Quedó la gente, y el intendente, encerrado y viajando, pidiendo licencias cotidianamente. Ha pedido cuatro licencias en los últimos ocho meses”.

El concejal relató además un episodio violento: “Después de una nota que brindé a Grupo La Provincia, el intendente me cruzó públicamente y quiso boxearme. Salió a querer golpearme por lo que yo había dicho. Además, utiliza la página del municipio para atacar opositores. Se está quedando solo, por soberbio y por atacar”.

Sin rumbo y con la obra pública paralizada

Bas también había cuestionado las prioridades de la gestión radical: “La situación en la salud es deplorable, pero se remodeló la fachada del hospital. Se priorizó lo estético sobre lo funcional. ¿Sabés cuántas viviendas se construyeron en Ameghino durante los últimos diez años, bajo las gestiones de Calixto Tellechea y Mittelbach? Solo ocho. En diez años lo único que hicieron fue colocar macetas por 9 millones de pesos para embellecer el centro de la ciudad”.