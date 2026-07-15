El gesto de Kicillof al massismo detrás de un nombramiento técnico en la Provincia

Kicillof y Massa

El gobernador Axel Kicillof sumó a Sandra Edith Alice como vocal del Comité de Administración del Fideicomiso de Recuperación Crediticia, una estructura vinculada a los créditos transferidos por el Banco de la Provincia de Buenos Aires.

La designación, formalizada mediante el Decreto 743/2026 y vigente desde el 1° de junio, constituye un gesto hacia Sergio Massa en medio de la discusión por los espacios del peronismo bonaerense y el armado de 2027.

Alice presidió el bloque de concejales del Frente Renovador en Avellaneda y construyó parte de su trayectoria dentro del espacio conducido por Massa. En años posteriores participó de la campaña presidencial de Roberto Lavagna en 2019 y, durante la campaña de 2023, trascendieron gestos de acercamiento con referentes PRO como el exintendente Néstor Grindetti y Diego Santilli.

Una silla en el esquema financiero

El fideicomiso fue creado por la Ley 12.726 y sus modificaciones para administrar y recuperar créditos que integran el patrimonio fideicomitido. Su conducción está a cargo de un comité de diez miembros, todos designados por el Poder Ejecutivo. La norma establece que Alice ingresó en representación del Ejecutivo y que el trámite contó con la intervención de las áreas provinciales de Personal y Asuntos Jurídicos.

El decreto fue firmado por Kicillof, el ministro de Economía, Pablo López, y el ministro de Gobierno, Carlos Bianco. Aunque el cargo posee funciones técnicas, el lugar tiene relevancia institucional porque interviene en la administración de activos originados en la cartera crediticia del Banco Provincia. En ese marco, la decisión amplía la presencia de figuras vinculadas históricamente al Frente Renovador dentro de la administración bonaerense.

Sandra Edith Alice

El movimiento se conoció apenas un día después de que el oficialismo destrabara parte de las designaciones en el Consejo de la Magistratura. Allí, la Cámara de Diputados bonaerense nombró como consejera suplente a Sofía Vanelli, diputada del Frente Renovador, mientras Mariano Cascallares, intendente en uso de licencia de Almirante Brown, renovó como titular.

Kicillof también mantuvo lugares del kirchnerismo y sumó a su asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel, junto con Santiago Révora, Lisandro Pellegrini, Gabriela Demaría, Ana Laura Ramos y Gustavo Gamino como representantes del Ejecutivo.

El diálogo con Massa y la pelea que sigue

Las incorporaciones se producen mientras Kicillof y Massa sostienen conversaciones periódicamente. Hablan sobre la gestión de Javier Milei, la situación bonaerense y la estrategia del peronismo, aunque todavía no avanzaron formalmente sobre candidaturas. Ambos coinciden en que la definición presidencial debería esperar hasta febrero o marzo de 2027 y defienden la continuidad de las PASO como mecanismo para ordenar la competencia interna.

El vínculo ganó peso por la confrontación entre Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner. Massa, que también mantiene diálogo con la expresidenta, busca conservar margen entre ambos sectores. El gobernador trabaja en una proyección nacional y el exministro de Economía evita confirmar si intentará una nueva candidatura presidencial.

También comparten reparos sobre el impacto fiscal del RIGI y el llamado súper-RIGI, y entienden que la evolución de los salarios, la industria y el empleo será determinante para la disputa con el Gobierno nacional.

La negociación bonaerense excede los cargos administrativos. El próximo capítulo será la cobertura de las cuatro vacantes de la Suprema Corte provincial, que hoy funciona con tres de sus siete integrantes. Allí deberán intervenir el Movimiento Derecho al Futuro, el Frente Renovador, el kirchnerismo, los intendentes del Grupo AFA y bloques opositores como La Libertad Avanza, la UCR y el PRO. El presidente del tribunal, Sergio Torres, ya había advertido: “Nuestra Suprema Corte de Justicia está incompleta desde hace más de seis años”.