El presidente Javier Milei cerró este jueves 20 de agosto la 23ª edición del Council of the Americas, realizada en el Hotel Alvear, donde defendió su programa económico ante empresarios, CEO, funcionarios y gobernadores. Durante su exposición repasó los resultados de su gestión, rechazó las críticas al rumbo productivo y ratificó la continuidad de las reformas.

Uno de los primeros ejes de su discurso fue la inflación. Milei recordó que una de sus promesas centrales había sido terminar con la escalada de precios y sostuvo que durante su administración la tasa inflacionaria se redujo un 85%.

El mandatario también comparó el desempeño de la economía argentina durante diferentes períodos de gobierno con la evolución de los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Según su exposición, entre 2011 y 2015 la Argentina creció 1,5%, frente a una expansión del 8% en ese grupo de países.

Para el período comprendido entre 2015 y 2019, señaló que la economía nacional cayó 4% mientras la OCDE avanzó 9%. También afirmó que entre 2019 y 2023, pese al rebote registrado, la Argentina continuó por debajo del desempeño internacional.

La discusión por el crecimiento “a dos velocidades”

Milei aseguró que durante los primeros dos años de su administración la economía acumuló una expansión superior a los diez puntos porcentuales. A partir de ese diagnóstico, cuestionó a quienes sostienen que la actividad crece “a dos velocidades” y calificó esa interpretación como una “precariedad intelectual grosera”.

El Presidente argumentó que los procesos de recuperación no avanzan de manera uniforme y utilizó como ejemplo las inversiones en Vaca Muerta. De acuerdo con su planteo, los ingresos generados por esos sectores también impulsan la actividad hotelera, los restaurantes, el mercado inmobiliario y las propuestas de entretenimiento.

Milei reconoció que la situación actual todavía presenta dificultades, aunque sostuvo que el rumbo económico constituye “la mejor película de la historia argentina”. También afirmó que mantiene su confianza en los ciudadanos que no quieren regresar a las políticas del pasado.

Ese respaldo social aparece como uno de los puntos en disputa. Como informó grupolaprovincia.com, una encuesta nacional publicada el 19 de agosto mostró que el 24,5% quiere que el Gobierno continúe sin cambios, mientras otro 17,2% aceptaría una continuidad con modificaciones en el equipo y las políticas.

Empresas, competencia y desregulación

El mandatario también abordó el cierre de empresas y la situación del empleo. Admitió que algunas firmas desaparecen como consecuencia de la competencia, pero sostuvo que, al mismo tiempo, surgen nuevos emprendimientos capaces de incorporar trabajadores.

Para respaldar su postura, citó una tasa de desempleo del 7,8% y afirmó que los cierres deben analizarse junto con la apertura de nuevas empresas. Según su explicación, una economía flexible permite reasignar recursos hacia otras actividades cuando determinados negocios dejan de ser competitivos.

Milei también defendió la desregulación y aseguró que la eliminación de restricciones libera recursos que las empresas pueden utilizar para mejorar su competitividad, ofrecer productos de mayor calidad o reducir precios. Además, respaldó el trabajo del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y prometió continuar con las reformas.

En otro tramo de su intervención, el Presidente vinculó la caída de la natalidad con el aborto y cuestionó a los “pañuelitos verdes”. Sostuvo que el descenso poblacional puede afectar tanto las posibilidades de crecimiento económico como la sustentabilidad futura del sistema previsional.

Sturzenegger proyectó un crecimiento de 13 puntos

Sturzenegger también participó del encuentro y aseguró que la economía creció 7,5% desde la asunción de Milei hasta mayo de 2026. A esa cifra sumó las proyecciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado y estimó que la actividad podría completar el mandato con una expansión acumulada de 13 puntos.

El ministro sostuvo que ese resultado superaría el desempeño de las administraciones anteriores. Además, presentó una proyección demográfica y productiva para los próximos 30 años, asociada al desarrollo de nuevos polos económicos.

Según sus cálculos, dos millones de personas podrían trasladarse hacia el complejo Neuquén-Río Negro, mientras otro millón se dirigiría hacia San Juan y Catamarca. También proyectó un movimiento de un millón de habitantes hacia Jujuy y Salta.

Sturzenegger defendió además la reducción del déficit y repasó las reformas impulsadas por el Gobierno. Sobre la Ley de Modernización Laboral, señaló que los cambios se instrumentaron en tres etapas, aunque advirtió que el proceso todavía no terminó.