El Gobierno fijó el nuevo salario mínimo: los montos mes a mes

El Gobierno nacional oficializó el nuevo esquema del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).

El Gobierno nacional oficializó el nuevo esquema del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), que comenzó a regir desde septiembre y tendrá incrementos escalonados hasta abril de 2027. La decisión llegó después de que el Consejo del Salario terminara sin acuerdo entre las centrales sindicales y los representantes empresarios.

Mediante la Resolución 4/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, el Ejecutivo estableció un piso de $383.800 mensuales para los trabajadores que cumplen la jornada legal completa, mientras que el valor para los trabajadores jornalizados quedó fijado en $1.919 por hora. El cronograma contempla aumentos mensuales hasta alcanzar los $437.000 en abril de 2027.

La medida fue firmada por Claudia Silvana Testa, presidenta alterna del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil. El nuevo esquema alcanza a los trabajadores comprendidos por la Ley de Contrato de Trabajo, el Régimen de Trabajo Agrario, la Administración Pública Nacional y los organismos y entidades del Estado nacional que actúen como empleadores.

El incremento, sin embargo, se produce en un escenario en el que el salario mínimo arrastra una fuerte pérdida de poder adquisitivo. Un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA-CONICET (IIEP) calculó que el SMVM perdió 40,5% de su capacidad de compra entre noviembre de 2023 y julio de 2026.

El nuevo esquema contempla ocho valores consecutivos. En septiembre el piso quedó en $383.800 y en octubre subirá a $391.200. Para noviembre se estableció en $398.800 y en diciembre alcanzará los $406.400.

La escala continuará en 2027. Desde enero el salario mínimo será de $414.200; en febrero llegará a $422.000; en marzo se ubicará en $429.600 y finalmente alcanzará los $437.000 en abril.

En el caso de los trabajadores jornalizados, el valor por hora pasará de $1.919 en septiembre a $1.956 en octubre, $1.994 en noviembre y $2.032 en diciembre. En enero de 2027 será de $2.071, en febrero de $2.110, en marzo de $2.148 y en abril llegará a $2.185.

Los montos corresponden a trabajadores mensualizados que cumplen la jornada legal completa. Para quienes se desempeñen bajo jornadas reducidas o contratos parciales, la remuneración deberá calcularse en la proporción correspondiente. Las asignaciones familiares quedaron excluidas del cálculo del salario mínimo.

El nuevo esquema implica una suba nominal de alrededor del 13,9% entre septiembre y abril, desde los $383.800 iniciales hasta los $437.000 establecidos para el último tramo.

La decisión llegó después de que el Consejo del Salario terminara sin acuerdo entre las centrales sindicales y los representantes empresarios.

El dato que pone en perspectiva el aumento

El problema aparece cuando la evolución nominal se contrasta con la capacidad de compra. El informe elaborado por el IIEP de la UBA mostró que el salario mínimo real cayó 40,5% entre noviembre de 2023 y julio de 2026.

Según ese trabajo, el salario mínimo de noviembre de 2023 equivaldría a $626.106 a precios de julio de 2026, mientras que el valor vigente en julio representaba apenas $372.400 en términos reales. El instituto también señaló que el poder adquisitivo del SMVM en julio de este año se encontraba por debajo del nivel registrado en 2001 y había sufrido una erosión del 67% respecto de su máximo histórico, alcanzado en septiembre de 2011.

La actualización oficial llega, por lo tanto, después de una extensa pérdida acumulada. El nuevo valor de septiembre representa una mejora nominal frente a los $376.600 que regían en agosto, pero el punto de partida del debate salarial es un ingreso que viene retrocediendo en términos reales.

La definición del Gobierno estuvo precedida por una nueva ruptura en el Consejo del Salario. El encuentro del 28 de agosto terminó sin consenso y las centrales sindicales abandonaron la reunión virtual antes de la instancia plenaria.

La CGT y las dos CTA habían planteado un incremento sustancialmente mayor. Durante la comisión técnica, las organizaciones sindicales propusieron llevar el salario mínimo a $911.000 en julio y $993.000 en diciembre, tomando como referencia el costo de la canasta básica familiar.

La propuesta empresaria quedó muy por debajo de ese reclamo. Las cámaras patronales plantearon un aumento de 1,8% para septiembre y de 1,7% mensual entre octubre y abril, con un salario mínimo que habría alcanzado los $468.000 al final del período.

La distancia entre ambas posiciones hizo inviable un entendimiento. A eso se sumó el conflicto por la modalidad del encuentro: los representantes sindicales reclamaron que la reunión se realizara de manera presencial, mientras que la Secretaría de Trabajo mantuvo el formato virtual.

El cotitular de la CGT Jorge Sola, referente del Sindicato del Seguro, cuestionó duramente la propuesta empresaria y sostuvo que el monto ofrecido no alcanzaba “ni para un kilo de pan”. Tras la retirada de las centrales, el Gobierno quedó nuevamente en condiciones de definir el valor mediante un laudo.

Salarios de miseria: empresarios y Milei, socios del ajuste



Comunicado conjunto de las dos CTA sobre la reunión del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil. pic.twitter.com/jtzesnhbr8 — CTA Autónoma (@CTAAutonoma) August 28, 2026

La disputa por el poder adquisitivo

La discusión excede el monto que figura en la resolución. El SMVM funciona como referencia para distintos beneficios y prestaciones y también establece el piso legal para determinados trabajadores que no están alcanzados por una negociación colectiva.

El propio esquema oficial mantiene esa relación con la Prestación por Desempleo. La Resolución 4/2026 establece que el beneficio será equivalente al 75% del importe neto de la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida durante los seis meses anteriores al cese laboral.

A la vez, fija un límite inferior equivalente al 50% del salario mínimo vigente y uno superior correspondiente al 100% del mismo valor. Eso significa que los cambios establecidos para el SMVM también modifican automáticamente los pisos y techos de esa prestación.

En ese punto aparece otra de las claves de la discusión: mientras el Gobierno establece una secuencia de aumentos nominales hasta abril del año próximo, el poder de compra del salario mínimo llega a esta nueva actualización después de acumular más de dos años y medio de retroceso real.

Un Consejo del Salario cada vez más tensionado

La reunión de agosto volvió a exhibir la distancia entre las centrales obreras, las empresas y el Gobierno. El Consejo del Salario es el ámbito tripartito destinado a discutir el piso salarial y reúne a representantes estatales, sindicales y empresarios.

En la última negociación, además de la discusión sobre el monto, las organizaciones sindicales reclamaron la reactivación de las comisiones de Formación Profesional, Empleo y Productividad, con el argumento de que esos espacios permiten abordar la situación del mercado laboral y la evolución del empleo.

Por el sector empresario participaron, entre otras entidades, la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara Argentina de Comercio, la Cámara Argentina de la Construcción, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Asociación de Bancos Argentinos y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

El resultado fue similar al de anteriores convocatorias: sin consenso entre las partes, la definición terminó nuevamente en manos del Poder Ejecutivo. La diferencia, esta vez, es que la resolución no sólo fijó el valor vigente desde septiembre, sino que dejó establecido de antemano el recorrido completo hasta abril de 2027.