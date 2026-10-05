La Municipalidad de Pergamino proyecta una intervención integral que permitirá generar una nueva conexión entre las avenidas Ugarte e Yrigoyen y transformar un sector estratégico de la ciudad.

El proyecto contempla mucho más que una mejora vial. La propuesta incluye repavimentación, nuevos desagües pluviales, iluminación LED, senderos, parquización y trabajos de recuperación del entorno, con el objetivo de integrar el corredor al área del Parque Belgrano.

Un corredor esperado durante años

La intervención apunta a recuperar un espacio que durante mucho tiempo permaneció desconectado del resto de la trama urbana.

Según se detalló, se trata de una obra esperada por muchos pergaminenses y que durante años resultó difícil de concretar.

La nueva conexión permitirá generar un recorrido más directo entre Ugarte e Yrigoyen y mejorar las condiciones de circulación en toda la zona.

Repavimentación y nuevos desagües

Uno de los ejes centrales será la renovación completa de la infraestructura vial.

La obra prevé la repavimentación del corredor y la construcción de un nuevo sistema de desagües pluviales.

Para eso, se realizará el entubamiento del canal existente, se incorporarán nuevas cámaras de inspección y se ejecutará cordón cuneta.

Mejorar el escurrimiento del agua

La nueva infraestructura también busca resolver problemas vinculados con el escurrimiento de aguas superficiales.

La intención es mejorar el funcionamiento hidráulico del sector y evitar que esas dificultades terminen afectando la nueva calzada.

Al mismo tiempo, la obra apunta a incrementar la durabilidad del pavimento y reducir la necesidad de futuras intervenciones de mantenimiento.

Nueva iluminación LED

El proyecto contempla además una renovación del sistema de iluminación pública.

Se instalarán nuevas columnas de mayor altura y luminarias LED de mayor potencia.

La incorporación de iluminación forma parte de las medidas previstas para mejorar tanto la circulación como las condiciones generales de seguridad del sector.

Recuperación del entorno

La intervención tendrá también un fuerte componente paisajístico y urbano.

Se realizarán trabajos de conformación y estabilización de taludes, aterrazados y control de erosión.

Una vez concluidas esas tareas, se avanzará con la parquización y la incorporación de nuevos senderos.

Una continuidad para el Parque Belgrano

El corredor no estará pensado únicamente para el tránsito vehicular.

La obra permitirá extender el recorrido peatonal y recreativo que actualmente se desarrolla en el entorno del Parque Belgrano.

De esta manera, el sector sumará espacios para quienes caminan, realizan actividad física o utilizan la zona como lugar de encuentro.

Más circulación y seguridad

La recuperación del área también apunta a mejorar las condiciones de seguridad.

La combinación de iluminación, senderos, parquización y una mayor circulación de personas y vehículos permitirá darle una nueva dinámica a un espacio que permaneció durante años con menor integración urbana.

El proyecto busca así recuperar el sector y sumarlo de manera más activa a la vida cotidiana de la ciudad.

Señalización y seguridad vial

Una vez terminados los trabajos principales, se ejecutará la señalización horizontal correspondiente.

También se colocarán los elementos necesarios para reforzar la seguridad vial.

La intención es que la nueva conexión cuente con condiciones adecuadas tanto para vehículos como para peatones.

Una intervención urbana integral

La conexión entre Ugarte e Yrigoyen se presenta como una obra que combina infraestructura, circulación y recuperación del espacio público.

Además de generar un nuevo recorrido vehicular, permitirá mejorar desagües, iluminación y seguridad, al tiempo que sumará senderos y áreas parquizadas.

Con esta intervención, Pergamino busca incorporar un nuevo corredor urbano y acompañar la transformación que viene atravesando el entorno del Parque Belgrano.