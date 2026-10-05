Trenque Lauquen suma atención especializada en neurología infantil

La Municipalidad de Trenque Lauquen puso en marcha un nuevo Servicio de Neurología Infantil dentro del sistema público de salud, con el objetivo de ampliar la atención especializada, fortalecer la detección temprana de trastornos del neurodesarrollo y consolidar al distrito como referencia sanitaria en el oeste bonaerense.

El servicio estará encabezado por la médica especialista en Neurología Infantil María Teresa Kuhlmann, quien cuenta con más de 20 años de trayectoria en los ámbitos público y privado y asumirá ad honorem la Jefatura del área.

Una mirada integral y preventiva

El intendente Francisco Recoulat recibió a Kuhlmann junto a la secretaria de Salud, Yanina López, para avanzar en la puesta en funcionamiento del nuevo espacio.

La propuesta busca ampliar el enfoque tradicional basado en consultas e internaciones e incorporar una mirada preventiva, comunitaria y articulada con otras áreas del sistema de salud.

“El objetivo es darle valor a lo que hacemos día a día y trascender la atención clínica pura para construir un servicio que trabaje en forma colaborativa y articulando con distintos servicios, con una fuerte presencia en la comunidad y haciendo medicina preventiva del neurodesarrollo y detección temprana”, explicó Kuhlmann.

Trabajo conjunto con los CAPS

Uno de los ejes centrales será la articulación con los Centros de Atención Primaria de la Salud y con los equipos de Salud Comunitaria.

La intención es mejorar la capacidad de detectar de manera temprana posibles trastornos y avanzar rápidamente en el acompañamiento de los pacientes y sus familias.

“Uno de los ejes centrales de la propuesta es fortalecer la detección temprana a través del trabajo conjunto con los CAPS y los equipos de Salud Comunitaria, permitiendo intervenir de manera oportuna y acompañar a los pacientes y sus familias desde las primeras etapas”, sostuvo la especialista.

Articulación con distintas áreas

El nuevo servicio trabajará además junto a Salud Mental, Salud en Niños y Adolescentes y otros dispositivos especializados.

La propuesta contempla un abordaje interdisciplinario que permita integrar distintas miradas dentro del mismo sistema público.

También se buscará facilitar la transición de pacientes pediátricos hacia los servicios de atención de adultos, para sostener tratamientos y acompañamientos a lo largo del tiempo.

Continuidad del trabajo en el Anexo Vilbazo

Kuhlmann explicó además que se mantendrán y fortalecerán las actividades que ya funcionan en el Anexo Vilbazo.

Allí se desarrollan grupos de estimulación motora y neurodesarrollo que, según señaló, tienen una importante demanda y muestran una evolución favorable en los pacientes.

La intención es integrar esas experiencias al nuevo servicio y darles mayor continuidad institucional.

“Ser un centro de referencia en la zona”

La especialista resumió uno de los principales objetivos de la iniciativa.

“La idea de este proyecto es darle valor al trabajo que venimos haciendo y ser un centro de referencia en la zona”, afirmó.

La meta apunta a que Trenque Lauquen pueda ampliar su capacidad de atención local y reducir la necesidad de derivaciones fuera del distrito.

Estudios especializados dentro del sistema municipal

Otro de los puntos destacados es la articulación con el Servicio de Neurofisiología.

Actualmente allí se realizan estudios especializados, entre ellos estudios del sueño, cuyos informes se elaboran de manera conjunta con la neumóloga infantil Natalia Irigoyen.

A esto se suma el vínculo con el Servicio de Neuroimágenes del Hospital Municipal, que permitirá integrar recursos para mejorar los procesos de diagnóstico y tratamiento.

Diagnóstico y seguimiento de pacientes de 0 a 15 años

Entre los objetivos específicos se encuentra institucionalizar la atención neurológica pediátrica para garantizar diagnóstico, tratamiento y seguimiento local de patologías del sistema nervioso en pacientes de entre 0 y 15 años.

También se busca reducir los tiempos de espera para las primeras consultas.

El servicio apunta además a coordinar el seguimiento de recién nacidos de alto riesgo junto con Neonatología y a participar en instancias vinculadas con el Comité de Bioética.

Trabajo con rehabilitación, escuelas y profesionales privados

La estrategia incluye también la realización de ateneos con el Centro de Rehabilitación Municipal.

A su vez, se prevé generar articulaciones con instituciones educativas y profesionales de la salud que trabajan en el ámbito privado.

La intención es ampliar la red de acompañamiento alrededor de cada paciente y mejorar la coordinación entre los distintos actores que intervienen en su desarrollo.

Un crecimiento progresivo

El Municipio plantea que el nuevo servicio tenga un crecimiento gradual y sustentable.

La estrategia se apoyará en los recursos ya existentes y en una lógica de trabajo en red, con el objetivo de ampliar el acceso a la atención especializada.

De esta manera, Trenque Lauquen busca fortalecer un modelo que combine asistencia, prevención, seguimiento y trabajo comunitario.

Un nuevo paso para el sistema público

La creación del Servicio de Neurología Infantil suma una nueva especialidad al sistema público municipal.

El eje está puesto en intervenir antes, articular mejor los recursos y acompañar de manera más sostenida a niños, adolescentes y sus familias.

Con esa perspectiva, el Municipio apunta a consolidar a Trenque Lauquen como un centro regional de referencia en neurología infantil y neurodesarrollo.