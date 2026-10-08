“Nos están robando el futuro”: la pelea por las tierras escala en la Legislatura y suma presión contra el DNU de Milei

Diputados, abogados y excombatientes llevaron el debate por la Ley de Tierras a la Legislatura.

A poco más de una semana del fallo de la Corte Suprema que dejó nuevamente operativa la derogación de la Ley Nacional 26.737, diputados, abogados y excombatientes llevaron el debate al Parlamento provincial y reclamaron una respuesta política frente al nuevo escenario abierto por el DNU 70/2023 de Javier Milei.

El encuentro se realizó en el Anexo de la Cámara de Diputados y reunió a la legisladora Lucía Iañez, integrantes del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y especialistas en derecho constitucional. Allí, la discusión dejó de concentrarse únicamente en el expediente judicial para cruzarse con los proyectos que ya buscan construir una Ley de Tierras propia para la provincia de Buenos Aires.

Una de las definiciones más duras llegó del excombatiente Hugo Robert, quien vinculó la eliminación de los límites con el avance de grandes capitales sobre recursos estratégicos y lanzó una advertencia: “Nos están robando el futuro”.

El punto de partida es la decisión adoptada por la Corte Suprema sobre la causa iniciada por el CECIM. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti revocaron el fallo de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual Milei derogó la Ley de Tierras Rurales.

La sentencia, sin embargo, no resolvió si la derogación es constitucional o inconstitucional. El máximo tribunal consideró que el CECIM no tenía legitimación suficiente para impulsar la acción en los términos planteados y cerró ese expediente por una cuestión procesal. El efecto inmediato fue que el artículo 154 volvió a quedar plenamente operativo y, con él, dejaron de regir las restricciones específicas de la Ley 26.737.

Ese punto fue uno de los ejes del encuentro en Diputados. El abogado constitucionalista Julián Portela cuestionó que el Tribunal negara legitimación a una organización integrada por veteranos de Malvinas para intervenir en una causa vinculada con soberanía territorial. “Si ellos no tienen legitimación, ¿quién la tiene?”, planteó.

Desde el CECIM, el abogado Jerónimo Guerrero Iraola también cuestionó el criterio adoptado y sostuvo que se trata de una Corte que “le cierra la puerta al pueblo”.

El excombatiente Hugo Robert vinculó la eliminación de los límites con el avance de grandes capitales sobre recursos estratégicos y lanzó una advertencia: “Nos están robando el futuro”.

Una discusión que ya dividió a Diputados

El mismo día en que se conoció el fallo, el presidente del bloque de Fuerza Patria, Facundo Tignanelli, intentó aprobar sobre tablas un repudio a la decisión judicial. Para habilitar el tratamiento necesitaba una mayoría de dos tercios que finalmente no consiguió.

Acompañaron aquella moción Fuerza Patria, Unión y Libertad, Nuevos Aires, la UCR y el Frente de Izquierda. La Libertad Avanza, el PRO, UCR + Cambio Federal, Derecha Popular y la Coalición Cívica no respaldaron el tratamiento sobre tablas.

La discusión, sin embargo, produjo un segundo movimiento apenas un día después. Diputados de Fuerza Patria, Nuevos Aires, Unión y Libertad, la Coalición Cívica y la UCR firmaron un proyecto de declaración contra la eliminación de los límites para la adquisición de tierras rurales por extranjeros. Los "lilitos", que no habían acompañado el intento anterior, se incorporaron entonces al pronunciamiento.

La diputada Iañez retomó ese antecedente durante el conversatorio y planteó que el rechazo debe convertirse en una acción sostenida desde los distintos ámbitos institucionales. La legisladora pidió que la Cámara funcione como un espacio desde el cual se construyan respuestas frente al nuevo escenario abierto por el fallo.

834 mil hectáreas y dos municipios por encima del 15%

Detrás de la pulseada política aparecen números concretos. Según datos del Registro Nacional de Tierras Rurales utilizados en los proyectos que actualmente tramitan en la Legislatura, en la provincia de Buenos Aires existen 834.421 hectáreas rurales en manos extranjeras, equivalentes al 2,89% de la superficie rural bonaerense.

El promedio provincial está lejos del 15%, pero la fotografía cambia cuando los datos se analizan municipio por municipio. Campana registra un 50,2% de su superficie rural bajo titularidad extranjera y Zárate llega al 24,8%. Ambos distritos superan ampliamente el límite municipal del 15% que contemplaba la legislación nacional y que los proyectos bonaerenses buscan restablecer.

También aparecen porcentajes relevantes en Benito Juárez, con 13,4%; Presidente Perón, 12,4%; Exaltación de la Cruz, 12,1%; Almirante Brown, 11,8%; Ezeiza, 11%; Leandro N. Alem, 10,3%; La Plata y Florencio Varela, 9,9%; y Esteban Echeverría, 9,7%.

En este escenario, la Provincia tiene más de una iniciativa legislativa para reconstruir a escala bonaerense parte de las restricciones que desaparecieron con la derogación nacional.

En Diputados tramita el expediente D-2709/26-27, impulsado por Noelia Saavedra, Cintia Romero y Facundo Tignanelli, que crea un régimen de protección sobre la propiedad, posesión y tenencia de tierras rurales. También ingresó el D-2749/26-27, presentado por Sofía Vannelli junto a Rubén Eslaiman y Alexis Guerrera.

La Comisión de Tierras y Organización Territorial ya comenzó a unificar ambos textos. Las propuestas comparten varios puntos centrales: un máximo del 15% de titularidad extranjera sobre la superficie rural de la Provincia y de cada municipio, límites a la concentración en manos de una misma nacionalidad y restricciones especiales para la denominada Zona Núcleo.

En esa región, un mismo titular extranjero no podría superar las 1.000 hectáreas. También se plantea la creación de un Registro Provincial de Tierras Rurales que permita conocer no solamente quién aparece formalmente como comprador, sino también los beneficiarios finales detrás de sociedades, fideicomisos y fondos de inversión.

A la discusión en Diputados se sumó esta semana una nueva propuesta en la Cámara alta. El jefe del bloque de Fuerza Patria, Sergio Berni, presentó el expediente E-487/26-27, que crea un Régimen Provincial de Protección sobre la propiedad, posesión o tenencia de tierras rurales. El proyecto figura oficialmente ingresado entre las iniciativas del senador.

El texto replica el techo del 15%, impide que una misma nacionalidad concentre más del 30% de ese cupo y establece también el máximo de 1.000 hectáreas por titular extranjero dentro de la Zona Núcleo.

Además, busca reforzar la identificación de beneficiarios finales y el control sobre operaciones realizadas mediante estructuras societarias.

Berni resumió el fundamento político del proyecto al afirmar: “Defender el territorio es también defender nuestra capacidad de decidir qué modelo productivo y de desarrollo queremos para los bonaerenses”.

El próximo round está en el Congreso

La discusión tendrá además una fecha clave: 15 de octubre. Bloques opositores trabajan para reunir los 129 diputados nacionales necesarios para abrir una sesión especial en la Cámara baja y avanzar contra el DNU 70/2023. El Senado ya había rechazado ese decreto en marzo de 2024; si Diputados hiciera lo mismo, se completaría el procedimiento parlamentario para dejarlo sin efecto hacia adelante.

La Libertad Avanza comenzó a mover sus propias fichas. Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, el oficialismo nacional prepara una propuesta alternativa que volvería a admitir algunos límites a la adquisición de tierras rurales por extranjeros. El objetivo político es acercar posiciones con bloques dialoguistas y evitar que acompañen el quórum opositor del 15 de octubre.

Entre las alternativas que se negocian aparecen nuevamente el 15% de límite general y el tope del 30% para una misma nacionalidad, dos restricciones que la propuesta original del Gobierno pretendía eliminar.