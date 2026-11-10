Kicillof mueve fondos para el Astillero y proyecta más cargos: las señales políticas hacia 2027

El gobierno de Axel Kicillof autorizó un refuerzo presupuestario de $1.794.963.935 para el Astillero Río Santiago (ARS).

El gobierno de Axel Kicillof autorizó un refuerzo presupuestario de $1.794.963.935 para el Astillero Río Santiago (ARS), destinado a sostener su funcionamiento y continuar la construcción del dique flotante. La decisión amplía los recursos disponibles para el complejo naval de Ensenada, que durante este año también fue escenario de cambios administrativos y reclamos laborales.

La adecuación fue instrumentada mediante la Resolución 545-MECONGP-2026 del Ministerio de Economía bonaerense, publicada en el Boletín Oficial. El trámite se inició a partir de un pedido del Ente Administrador Astillero Río Santiago, que solicitó fondos para atender necesidades operativas y cumplir con sus funciones esenciales.

El movimiento presupuestario se suma a otras decisiones que la Provincia adoptó durante 2026 sobre la empresa estatal. En mayo había ampliado las facultades de gestión del organismo para agilizar contratos y actuaciones administrativas. Ahora, la resolución económica incorpora recursos para el funcionamiento cotidiano y la continuidad de uno de sus proyectos navales.

Cómo se instrumenta el refuerzo presupuestario

La resolución, firmada por el ministro de Economía, Pablo López, establece una transferencia de créditos dentro del Presupuesto General 2026 y un incremento equivalente de las contribuciones de la Administración Central a organismos descentralizados. Por esa vía se amplía el presupuesto del ente naval.

En el expediente intervinieron la Dirección Provincial de Presupuesto Público y la Contaduría General de la Provincia, que emitió un dictamen favorable para avanzar con la adecuación. La continuidad del dique aparece expresamente entre los objetivos del refuerzo. La construcción de infraestructura de ese tipo forma parte de una agenda de trabajo que el Astillero mantiene desde años anteriores con la Armada Argentina.

Como informó grupolaprovincia.com, en marzo de 2023 Kicillof y el entonces ministro de Defensa, Jorge Taiana, participaron de la firma de acuerdos para construir medios navales en los astilleros públicos. En ese marco, la Armada y el ARS suscribieron un contrato para fabricar un dique flotante destinado a la Base Naval Integrada de Ushuaia.

El diseño anunciado contemplaba una estructura autónoma y autocarenable para reemplazar al ARA Y-3 y atender tareas de mantenimiento de embarcaciones propias y de terceros. Al presentar aquel convenio, Taiana destacó la posibilidad de “reparar nuestros barcos con menores costos”, además de ampliar la capacidad de respuesta ante necesidades de otras embarcaciones.

El gobernador Axel Kicillof en el Astillero Río Santiago.

El financiamiento tiene como antecedente otra intervención del Ejecutivo sobre el funcionamiento del organismo. Mediante el Decreto 357/2026, la Provincia amplió las atribuciones para suscribir contratos, cerrar acuerdos comerciales y actuar en instancias judiciales o arbitrales, incluso internacionales.

La medida se conoció en mayo, cuando seguían vacantes la presidencia y la vicepresidencia tras la salida de Pedro Wasiejko, ocurrida en agosto de 2025. El decreto contempló que, ante la ausencia de esas autoridades, las facultades pudieran ser ejercidas por la gerencia general. También habilitó actuaciones vinculadas con bienes abandonados, rezagos y materiales que representaran riesgos ambientales o de seguridad.

Aquel debate incluyó críticas del expresidente del ente sobre la orientación de la gestión. “No veo en la Provincia una decisión política de gestionar Astillero Río Santiago”, había cuestionado Wasiejko. Sus declaraciones se produjeron en el contexto de su alejamiento y de las diferencias políticas y sindicales que atravesaban al complejo.

El Astillero también tuvo conflictos laborales durante 2026. En enero, trabajadores se movilizaron hacia la Gobernación bonaerense para rechazar el incremento salarial del 4,5% acordado en la negociación estatal y reclamar una mejora superior.

La protesta incluyó pedidos para cubrir vacantes generadas por jubilaciones y dejó expuestas tensiones entre distintos sectores de los trabajadores. En ese momento también se plantearon demandas de información sobre contratos y condiciones de trabajo, junto con el pedido de una reunión con el gobernador.

Protesta de trabajadores del ARS en Gobernación.

El Astillero también aparece en las cuentas para 2027

La adecuación del presupuesto vigente coincide con el inicio del debate por las cuentas provinciales de 2027. Las planillas anexas al proyecto prevén que el Astillero Río Santiago pase de 2.295 a 2.725 cargos, una ampliación de 430 puestos, equivalente al 18,7%. La totalidad de la dotación proyectada figura como personal permanente.

Ese incremento ubica al complejo naval entre las dependencias con mayores subas previstas, junto con el Poder Judicial, que sumaría 500 cargos. La diferencia cobra relevancia frente al conjunto de la estructura provincial, para la cual se contemplan 549.369 puestos, apenas 500 más que en 2026, con redistribuciones entre organismos.

Los cargos presupuestados no implican incorporaciones efectivas ni permiten determinar cuántos están ocupados. La propuesta deberá ser discutida por la Legislatura, que tendrá que definir las autorizaciones de gasto y la estructura de personal para el próximo ejercicio.

Por lo pronto, la gestión de Kicillof formalizó un refuerzo de casi $1.795 millones para atender gastos operativos y continuar la construcción del dique flotante. La discusión para el año próximo sumará a esas necesidades de financiamiento el tratamiento de la dotación prevista para el organismo.