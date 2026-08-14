Con los números en la mano, el kicillofismo cruzó a Milei: “No hay recuperación industrial a la vista”

La producción manufacturera retrocedió 2,2% durante el primer semestre y quedó 12% por debajo de 2023.

El ministro de Economía bonaerense, Pablo López, salió al cruce del Gobierno de Javier Milei con una serie de datos que ponen en discusión la recuperación económica anunciada por la Casa Rosada. Aunque la producción industrial registró una mejora puntual durante junio, el balance del primer semestre continuó en terreno negativo: la actividad manufacturera cayó 2,2% frente al mismo período de 2025 y se mantuvo 12% por debajo de los niveles de 2023.

El funcionario de Axel Kicillof utilizó las cifras del Índice de Producción Industrial Manufacturero para sostener que el repunte del último mes no modificó el cuadro general. La contracción acumulada, la caída de diez de las 16 ramas relevadas y el retroceso de sectores intensivos en trabajo muestran, según planteó, que todavía no existe un proceso consistente de recuperación.

“Si bien en junio el índice de producción industrial mostró una leve mejora, resulta insuficiente para revertir el resultado acumulado. No hay recuperación a la vista”, afirmó López.

La advertencia no quedó limitada a los niveles de producción. El ministro vinculó la crisis fabril con el cierre de empresas y la pérdida de puestos registrados, dos indicadores que vienen deteriorándose desde el inicio de la administración libertaria y que tienen un impacto especialmente profundo en la provincia de Buenos Aires, donde se concentra buena parte del entramado industrial argentino.

Diez ramas cayeron y dos perdieron un tercio de su producción

La contracción tampoco está concentrada en una única actividad. De las 16 divisiones que integran el indicador industrial, diez registraron retrocesos interanuales.

“De las 16 ramas industriales, diez caen interanualmente y profundizan su desplome desde 2023”, advirtió el titular de Economía bonaerense.

Los sectores textil y de maquinaria aparecen entre los más castigados. De acuerdo con el análisis difundido por el funcionario, ambas ramas perdieron alrededor de un tercio de sus niveles de producción frente a 2023.

El retroceso de la industria textil está vinculado con la caída del consumo interno, la menor demanda y la competencia de bienes importados. El deterioro de la maquinaria, en tanto, alcanza a una cadena que conecta establecimientos industriales, proveedores metalúrgicos, servicios técnicos y distintas actividades productivas.

Sólo un grupo reducido consiguió mejorar sus resultados. Entre las excepciones mencionadas por López aparece la refinación de petróleo, beneficiada por una dinámica diferente de la que enfrentan las ramas dependientes del mercado interno.

Esa heterogeneidad es uno de los ejes centrales del cuestionamiento bonaerense. Algunos sectores vinculados con los recursos naturales y la actividad extractiva pueden crecer sin que esa mejora compense el deterioro de las ramas que agregan valor, demandan proveedores y concentran una mayor cantidad de trabajadores.

De las 16 ramas industriales, 10 caen interanualmente y profundizan su desplome desde 2023.



Textiles y Maquinarias son las más afectadas, con una caída de un tercio en los niveles de producción.



Únicamente un puñado de industrias mejora (entre ellas, la refinación de petróleo). pic.twitter.com/uJ2o8mv2R2 — Pablo J. López (@PabloJ_LopezOK) August 13, 2026

La mejora de junio no revirtió el deterioro

El debate no pasa por desconocer la variación positiva de junio, sino por establecer qué representa dentro de una serie más extensa. Durante el comienzo de 2026, el desempeño industrial mostró fuertes oscilaciones. En enero, el Índice de Producción Industrial Manufacturero había caído 3,2% interanual. En febrero, el retroceso se profundizó hasta 8,7%. Marzo registró una suba del 5%, pero abril volvió a mostrar una disminución del 2,8%.

En mayo, el indicador presentó una variación interanual positiva del 0,4%. El movimiento de junio añadió una nueva señal favorable, aunque insuficiente para sacar del terreno negativo al acumulado enero-junio.

La sucesión de subas y bajas expone un escenario sin crecimiento estable. El primer semestre cerró debajo de 2025 y todavía más lejos de 2023, razón por la cual López rechazó que pueda hablarse de una normalización del aparato fabril.

El argumento bonaerense encuentra respaldo en la distancia existente entre una variación mensual y el nivel absoluto de producción. Una planta puede producir más que el mes inmediatamente anterior y continuar operando muy por debajo del volumen registrado antes del ajuste.

Empresas cerradas y empleos destruidos

La caída industrial tiene una traducción directa en el tejido empresarial. Menos producción, ventas deprimidas y mayores costos financieros reducen la capacidad de las compañías para mantener su estructura, especialmente entre las pequeñas y medianas empresas.

“Mientras la actividad manufacturera sigue en rojo, el cierre de empresas y la destrucción del empleo industrial no encuentran piso”, afirmó López.

La advertencia se conecta con los datos que la Provincia viene difundiendo sobre la cantidad de empleadores y trabajadores registrados. El retroceso no afecta solamente a grandes compañías: también alcanza a talleres, comercios, prestadores de servicios y proveedores que dependen del movimiento de las fábricas.

En un informe anterior, el ministro ya había hablado de una “destrucción de empresas sin precedentes”. Los registros de la Secretaría de Trabajo de la Nación mostraron que el empleo asalariado privado cayó 1,5% interanual en marzo de 2026, equivalente a 96.700 puestos menos en todo el país.

Buenos Aires concentró una parte sustancial de ese deterioro: perdió 33.600 empleos privados registrados en doce meses y cerró marzo con 1.951.000 trabajadores formales, frente a los 1.984.600 contabilizados un año antes.







El golpe acumulado sobre Buenos Aires

La provincia concentra cerca de la mitad de la producción industrial argentina y más del 40% de los establecimientos fabriles del país. Por esa razón, cada retroceso nacional repercute con especial intensidad sobre su territorio.

Un informe de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires contabilizó 25.627 establecimientos industriales bonaerenses, equivalentes al 41% del total nacional. El distrito también explica aproximadamente el 42,3% del empleo industrial argentino.

Los números permiten dimensionar el alcance del conflicto. El deterioro fabril no afecta únicamente las estadísticas provinciales: golpea los corredores productivos del Conurbano, el norte bonaerense, La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca y numerosos municipios del interior.

La radiografía ya había llevado a López a hablar de un “industricidio bonaerense”. Durante el primer trimestre de 2026, la industria manufacturera provincial se encontraba cerca de 7% por debajo de 2023.

Dentro de ese escenario, los descensos más pronunciados se habían observado en metales comunes, con una caída del 36,5%; minerales no metálicos, con 25,2%; caucho y plástico, con 24,5%; papel y cartón, con 20,8%, y vehículos automotores, con 18,5%.

Un crecimiento que no llega a los sectores que más empleo generan

El cuestionamiento de López se apoya también en la composición de la actividad económica. Mientras el agro y la intermediación financiera muestran resultados positivos, la industria y el comercio continúan bajo presión.

“Agro e intermediación financiera crecen, pero industria y comercio —los sectores que más empleo generan— siguen en caída”, había sostenido el funcionario al analizar los datos bonaerenses de mayo.

Durante ese mes, la actividad provincial cayó 0,5% interanual. Al excluir el aporte del agro, el retroceso se amplió hasta 2,9%. La diferencia muestra cuánto depende el resultado agregado del comportamiento de sectores que no poseen la misma capacidad de absorción laboral que la manufactura o el comercio.

López señaló entonces que más de 40.000 bonaerenses habían perdido su empleo registrado durante el último año, mientras la reducción alcanzaba a 126.000 trabajadores en todo el país.

El dato corresponde a una ventana temporal distinta de la utilizada por el informe del Centro de Economía Política Argentina, que contabilizó 91.270 puestos registrados menos en unidades productivas bonaerenses entre noviembre de 2023 y abril de 2026. Esa cifra representó el 26,7% de los 341.396 empleos perdidos a nivel nacional durante el mismo período.

No se trata de mediciones contradictorias: una compara los últimos doce meses y la otra acumula el deterioro desde antes de la asunción de Milei.

La caída de un tercio registrada por las industrias textil y de maquinaria frente a 2023 muestra dos caras del mismo problema. El sector textil depende de la capacidad de consumo de los hogares. Cuando los ingresos pierden poder de compra, las familias postergan la adquisición de ropa y calzado. A esa contracción se suma la apertura comercial, que aumenta la competencia de productos importados sobre un mercado interno reducido.

La producción de maquinaria está vinculada con la inversión. Su retroceso indica que las empresas y los productores encuentran menos incentivos o posibilidades para renovar equipos, ampliar plantas e incorporar tecnología.

Ambas actividades sostienen redes de proveedores, talleres y empleos especializados. Por eso, su contracción no se limita a las plantas que aparecen dentro del relevamiento industrial: se transmite hacia otros segmentos de la economía.

La refinación de petróleo, una de las ramas con desempeño positivo, responde a otra estructura de demanda y exportaciones. Su crecimiento mejora el indicador, pero no alcanza para arrastrar al conjunto de las manufacturas.

Axel Kicillof junto al ministro Pablo López.

La respuesta que reclama el gobierno bonaerense

Frente al cuadro productivo, López reclamó un cambio en las prioridades de la política económica nacional. “Necesitamos un programa económico que jerarquice la agregación de valor local y la generación de empleo de calidad”, sostuvo.

La posición coincide con el planteo que el gobierno de Kicillof viene formulando ante cada nuevo indicador. Para la Provincia, el problema no consiste solamente en cuánto crece la economía, sino en qué sectores lo hacen, cuántos puestos generan y qué cantidad de valor permanece dentro del país.

“La potencia de la Provincia está en su fuerza de trabajo, pero este modelo desincentiva el agregado de valor local. Necesitamos un proyecto de país que ponga el trabajo en el centro”, había señalado López.

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