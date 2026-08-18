“El trabajo registrado no para de caer”: la Provincia cruzó a Milei por una economía con menos empleo y más deuda

El ministro de Economía, Pablo López, advirtió que desde noviembre de 2023 se perdieron 337.365 puestos formales.

La caída del empleo registrado y el acelerado crecimiento de la morosidad familiar abrieron un nuevo frente entre el gobierno de Axel Kicillof y la administración de Javier Milei. El ministro de Economía bonaerense, Pablo López, cuestionó el rumbo nacional después de que los últimos indicadores mostraran una nueva pérdida de puestos formales. Según los datos difundidos por el funcionario, durante mayo se destruyeron alrededor de 7.000 empleos registrados y la caída interanual llegó a 148.500 trabajadores.

El balance acumulado desde noviembre de 2023 es todavía más profundo: 337.365 puestos registrados menos en todo el país. Se trata de una estimación elaborada a partir de las series laborales disponibles, sujetas a las revisiones habituales del Sistema Integrado Previsional Argentino.

“Lo más preocupante de esta economía errática es que el trabajo registrado no para de caer”, advirtió López. Para el funcionario, los números contradicen la recuperación que intenta mostrar la Casa Rosada y revelan un estancamiento que golpea con más fuerza a las actividades capaces de generar empleo masivo.

El retroceso del trabajo formal no quedó concentrado en una sola actividad. Desde la asunción de Milei, solamente el agro, la pesca y la enseñanza consiguieron ampliar sus planteles registrados, según el análisis difundido por López.

La mejora del sector agropecuario estuvo vinculada, en gran medida, con la normalización de la producción después de la sequía. Sin embargo, su crecimiento no alcanzó para compensar las pérdidas acumuladas en la industria, la construcción, el comercio y otros servicios asociados con el mercado interno.

Para el ministro bonaerense, allí aparece una de las principales contradicciones del programa económico. Algunos sectores primarios y actividades con menor demanda de mano de obra pueden exhibir resultados favorables, mientras las ramas que concentran una parte decisiva del empleo permanecen estancadas o en retroceso.

“La economía primaria es fundamental, pero no alcanza”, sostuvo López. Su diagnóstico apunta al carácter dual de la actividad: los mejores resultados de determinados complejos exportadores conviven con fábricas que producen menos, comercios con ventas deprimidas y obras paralizadas.

Como informó GrupoLaProvincia.com, el gobierno bonaerense ya había cuestionado la idea de una recuperación generalizada. La Provincia sostiene que los avances puntuales no alcanzan para hablar de una mejora sostenida cuando la industria, la construcción y el empleo continúan por debajo de los niveles previos.

Del ingreso perdido a la deuda impaga

La caída del trabajo registrado tiene una consecuencia inmediata sobre la economía doméstica. Cuando un hogar pierde un salario formal o enfrenta ingresos que quedan por debajo de los gastos, el crédito comienza a utilizarse para cubrir consumos cotidianos.

Alimentos, alquileres, servicios, medicamentos y gastos escolares pasan a financiarse con tarjetas, préstamos personales, adelantos y aplicaciones de crédito. El problema aparece cuando esa deuda deja de funcionar como un puente transitorio y se convierte en un mecanismo permanente para llegar a fin de mes.

Los datos del Banco Central muestran la magnitud del deterioro. En mayo de 2026, la irregularidad de las financiaciones destinadas a las familias alcanzó el 12,8%, frente al 12,1% registrado en abril y el 10,6% de enero.

Eso significa que más de uno de cada diez pesos prestados a los hogares dentro del sistema financiero presentaba atrasos relevantes. La mora del crédito total al sector privado llegó al 7,7%, mientras que en el segmento empresarial se ubicó en el 3,5%.

“Mientras miles de familias argentinas se quedan sin su fuente de ingresos, la producción de muchos sectores está parada, el consumo deprimido y la morosidad en aumento”, planteó López.

En la Argentina gobernada por Milei solo en mayo cerraron 2.371 empresas. Desde su llegada, la destrucción alcanza 30.633 unidades productivas, con 16 meses consecutivos de caída!



El deterioro del entramado empresarial es sostenido y generalizado. pic.twitter.com/HqwHU6bzvO — Pablo J. López (@PabloJ_LopezOK) August 15, 2026

El argumento político del gobierno bonaerense busca conectar ambos fenómenos. La pérdida de empleos reduce los ingresos disponibles; la caída del consumo afecta a comercios y empresas; y la necesidad de sostener gastos esenciales empuja a las familias a tomar deuda en condiciones cada vez más difíciles de pagar. El deterioro también alcanza a usuarios de billeteras virtuales y entidades no bancarias, donde suelen concentrarse personas con ingresos más inestables y condiciones de financiamiento más costosas.

Para López, el endeudamiento había permitido sostener transitoriamente el consumo familiar y el capital de trabajo de comercios y empresas frente a la caída de la demanda. El aumento de los atrasos muestra que esa vía también comienza a agotarse.

“Si millones de familias empiezan a endeudarse al mismo tiempo para comprar alimentos, pagar servicios, sostener un comercio o llegar a fin de mes, ya no estamos frente a una suma de errores individuales: estamos frente a las consecuencias del modelo económico”, afirmó el ministro.

El empleo privado concentra el deterioro

De los 148.500 puestos registrados perdidos durante el último año, la amplia mayoría corresponde al sector privado. Ese dato resulta central para la lectura bonaerense porque muestra que la contracción no se explica únicamente por el ajuste sobre el empleo público.

La provincia de Buenos Aires recibe una parte sustancial del impacto debido a su estructura productiva. El distrito concentra el núcleo industrial más grande del país, extensos corredores comerciales y una fuerte presencia de actividades vinculadas con la construcción.

En junio, López ya había advertido sobre una “destrucción de empresas sin precedentes”. Como informó entonces GrupoLaProvincia.com, entre noviembre de 2023 y marzo de 2026 dejaron de figurar en los registros más de 26.000 empleadores en todo el país.

La relación entre ambas series es directa: cuando una pyme cierra o reduce su producción, la pérdida no termina en sus trabajadores. También afecta a proveedores, transportistas, comercios cercanos y servicios profesionales que dependen de esa actividad.

La mora del crédito total al sector privado llegó al 7,7%, mientras que en el segmento empresarial se ubicó en el 3,5%.

La advertencia de la Provincia

López reclamó un programa que incluya a las actividades primarias, pero también a la industria, la construcción, el comercio y las pymes. Su crítica se concentra en la apertura importadora, la paralización de la obra pública, la debilidad del consumo y la falta de una estrategia capaz de sostener el trabajo nacional.

El funcionario considera que la pérdida de puestos y la mora no son indicadores separados. Ambos reflejan un deterioro que comienza en la producción, atraviesa el mercado laboral y termina dentro de los hogares.

La discusión económica queda así condensada en dos cifras: 337.365 trabajos registrados menos desde noviembre de 2023 y un 12,8% de irregularidad en los créditos familiares. Para el gobierno de Kicillof, esos datos muestran que la estabilidad macroeconómica reivindicada por la Casa Rosada todavía no se traduce en empleo, ingresos ni capacidad de pago.