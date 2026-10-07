Intendentes en cuenta regresiva: la pelea por las reelecciones vuelve al centro de la agenda

Con la legislación actual, 80 de los 135 jefes comunales de la Provincia no están habilitados para buscar un nuevo mandato consecutivo.

La discusión de los intendentes bonaerenses comenzó a concentrar tres temas que pueden definir buena parte del escenario electoral de 2027: la posibilidad de volver a competir en sus distritos, el mecanismo para ordenar las candidaturas del peronismo y quién sucederá a Axel Kicillof en la Gobernación.

Con la legislación actual, 80 de los 135 jefes comunales de la Provincia no están habilitados para buscar un nuevo mandato consecutivo. El universo atraviesa prácticamente todo el arco político: 51 pertenecen al peronismo, 16 a la UCR, siete al PRO, cinco a espacios vecinalistas y uno a La Libertad Avanza.

A ese escenario se agrega ahora un planteo que la Liga de Intendentes Peronistas viene explicitando cada vez con mayor claridad: que uno de los dirigentes surgidos de los municipios integre la próxima fórmula para conducir la Provincia.

Federico Achával, intendente de Pilar e integrante del espacio, sintetizó esa posición en las últimas horas: “Desde la Liga de Intendentes planteamos justamente que un intendente sea el próximo gobernador o gobernadora de la provincia de Buenos Aires”.

80 intendentes y una ley que sigue vigente

La primera definición pendiente pasa por las reelecciones. La Ley 14.836, sancionada en 2016, estableció un máximo de dos mandatos consecutivos para intendentes, legisladores provinciales, concejales y consejeros escolares. Posteriormente, la Ley 15.315 modificó la forma de computar los períodos anteriores y determinó que, para los dirigentes alcanzados, el mandato iniciado en 2019 se contabilizara como el primero.

Por eso, quienes fueron electos en 2019 y renovaron en 2023 no pueden presentarse nuevamente en 2027, salvo que exista una reforma legislativa. El número actualizado que viene siguiendo GRUPOLAPROVINCIA.COM alcanza a 80 intendentes, casi el 60% de los 135 municipios bonaerenses. Dentro del peronismo aparecen Fernando Espinoza, Federico Achával, Gustavo Menéndez, Mariel Fernández, Mayra Mendoza y Leonardo Nardini, entre otros dirigentes.

La discusión ya tiene un proyecto en la Legislatura para eliminar el límite, pero la iniciativa continúa sin reunir el consenso necesario y, si no avanza antes del cierre del período legislativo, deberá afrontar nuevamente el trámite parlamentario.

Federico Achával, intendente de Pilar.

“Si no tenés los votos, no están”

Achával volvió a defender la posibilidad de que los intendentes puedan presentarse nuevamente, pero rechazó que la salida sea judicializar la norma. “Nosotros creemos que es una discusión de la sociedad con la política, y en su caso lo tiene que resolver la política. Si no tenés los votos, no están”, afirmó al ser consultado sobre la posibilidad de acudir a los tribunales.

El jefe comunal ratificó al mismo tiempo su posición a favor de modificar el límite. “Debería permitirse la reelección de los intendentes”, sostuvo, y vinculó su argumento con la decisión de los votantes: “La gente hoy tiene capacidad de elegir libremente”.

También planteó que la experiencia acumulada durante los años de administración municipal debe formar parte de la discusión. “Yo creo que soy mejor intendente hoy tomando decisiones que hace seis años. El pueblo de Pilar y el pueblo argentino invirtió para que yo tome mejores decisiones desde lo ejecutivo”, señaló.

Al mismo tiempo, admitió que si la ley no cambia deberán aparecer alternativas dentro de cada distrito. “Hay que buscar otras alternativas, y preparar gente. Nosotros lo venimos haciendo”, afirmó.

La posición favorable a modificar la ley no es unánime dentro de Fuerza Patria. El Movimiento Derecho al Futuro concentra a varios de los intendentes que impulsan una modificación, mientras el Frente Renovador mantiene su posición histórica contra las reelecciones indefinidas. La Cámpora, por su parte, viene reclamando que cualquier eventual reforma forme parte de una negociación electoral más amplia.

Las diferencias también aparecen entre los propios jefes comunales. Achával sostuvo que la decisión debe quedar en manos de los electores. El intendente de Benito Juárez, Julio Marini, expresó una posición similar ante este medio: “Hay que dejar que el electorado elija”. En cambio, Federico Otermín, de Lomas de Zamora, se manifestó durante este año a favor de la renovación de los equipos políticos y destacó que los proyectos municipales deben construirse de manera colectiva.

Doce intendentes y una candidatura provincial como objetivo

La Liga de Intendentes Peronistas reúne actualmente a doce jefes comunales: Federico Achával, Federico Otermín, Federico Susbielles, Nicolás Mantegazza, Gastón Granados, Mariel Fernández, Gustavo Menéndez, Marisa Fassi, Hernán Arranz, Juan de Jesús, Juan Pablo García y Esteban “Tito” Sanzio.

El grupo combina municipios del Conurbano, la costa y el interior bonaerense y durante los últimos meses mantuvo encuentros con Kicillof, Máximo Kirchner, Sergio Massa, José Mayans y Ricardo Quintela.

La agenda incluyó producción, empleo, endeudamiento familiar, infraestructura, autonomía municipal, Zona Fría y transferencia de recursos. Pero el espacio también agregó una definición electoral. “Lo que nosotros buscamos es que un intendente sea gobernador o gobernadora”, afirmó Achával durante el desembarco de la Liga en Bahía Blanca.

En esa misma recorrida, Federico Susbielles sostuvo que considera importante que el próximo mandatario tenga experiencia en la administración de un municipio, mientras Gastón Granados ratificó que el grupo seguirá trabajando para que alguno de sus integrantes pueda disputar la sucesión provincial.

Las PASO también entran en la discusión

Otra cuestión que atraviesa la agenda de los intendentes es cómo resolver la multiplicidad de candidaturas. Achával defendió la continuidad de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias y señaló que pueden utilizarse si el peronismo no consigue construir una candidatura de consenso.

El intendente planteó que una fórmula de unidad es una posibilidad, pero sostuvo que debe mantenerse disponible una instancia de competencia interna.

Esa posición coincide con otros sectores del PJ bonaerense que durante los últimos meses defendieron las PASO como herramienta para ordenar las postulaciones de 2027. La discusión permanece abierta porque las primarias nacionales fueron suspendidas para las elecciones de 2025, mientras el Gobierno nacional impulsa modificaciones al régimen electoral.